UEFA is na Jagiellonia - Ajax razend enthousiast over één speler: 'Onthoud de naam'

Ajax-aanvaller maakt veel indruk in de eerste weken van dit seizoen. Dat blijkt wel uit een bericht van het officiële Europa League-account op X. Godts was donderdagavond met een doelpunt in de heenwedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok in de play-offs van de Europa League belangrijk voor Ajax en is volgens de UEFA een speler die men in de gaten moet houden.

Godts maakte begin 2023 de overstap van KRC Genk naar Ajax en had niet veel tijd nodig om zich in de kijker te spelen. Na een aantal goede beurten bij Jong Ajax mocht hij zich al in de hoofdmacht laten zien. Een doorbraak bleef, mede door blessureleed, vorig seizoen echter uit. Godts mocht zich in de laatste fase van de competitie laten zien in de hoofdmacht, maar lijkt nu definitief zijn plekje te hebben veroverd. In de eerste wedstrijden onder de nieuwe hoofdtrainer Francesco Farioli is de Belg een van de smaakmakers. Na zeven wedstrijden staat de teller op één doelpunt en drie assists.

Godts maakte donderdagavond in Polen zijn eerste officiële goal in het shirt van Ajax 1. De vleugelspeler knikte op aangeven van Devyne Rensch de 1-2 binnen, nadat hij daarvoor al een paar keer in scoringspositie was gekomen. Godts kreeg in de tweede helft de uitgelezen mogelijkheid op een tweede treffer. De Belg stond bovenaan het lijstje met strafschopnemers en kreeg van aanvoerder Jordan Henderson daarom de bal in zijn handen gedrukt. Godts schoot vorige week in de bloedstollende strafschoppenreeks tegen Panathinaikos nog tweemaal raak vanaf de stip, maar zag zijn inzet tegen Jagiellonia gekeerd worden.

Geen dubbelslag dus voor de dribbelaar, maar een goede indruk achterlaten deed hij zeker. “Mika Godts. Onthoud de naam”, is de boodschap van UEFA daags na de 1-4 overwinning van Ajax in Polen. Godts speelde tegen Jagiellonia alweer zijn 27e wedstrijd in Ajax 1. Zijn eerste treffer heeft hij nu dus te pakken, een assist verzorgen deed hij al zesmaal.

