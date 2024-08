Derksen: 'Weghorst weigert gevaccineerd te worden, kan een probleem worden voor Ajax'

Johan Derksen betwijfelt of Ajax er goed aan doet om binnen te halen. De analist van Vandaag Inside vreest voor een grote corona-uitbraak bij Ajax, omdat de spits weigert zich te laten vaccineren.

“Ajax moet wel weten wie ze binnenhalen, want Weghorst weigert consequent om gevaccineerd te worden. Als je in een kleedkamer een coronabesmetting krijgt, en de spits die je voor veel geld gehaald hebt weigert een injectie, dan heb je echt een probleem”, zegt Derksen donderdagavond bij Vandaag Inside.

Artikel gaat verder onder video

Vaccinatie voorkomt overigens niet het oplopen of verspreiden van het coronavirus, maar verkleint wel de kans daarop. Derksen merkt ook dat Weghorst op andere vlakken afwijkt van de norm. “Hij heeft wat ongezonde ideeën, ook over bepaalde scholen, dat ik me zorgen maak. Hij heeft een beetje vreemde ideeën. Ik vind het een beetje een vreemde jongen.”

Vorige maand werd bekend dat Weghorst werkt aan de vestiging van een holistische school in Twente. De international van Oranje heeft de afgelopen maanden meerdere locaties bezocht om te kijken of ze geschikt zijn. Weghorst is bestuurslid van de stichting Heel Wijs, die niet achter het huidige onderwijsbeleid staat.

LEES OOK: Eredivisie-trainer haalt uit naar Derksen, die meteen reageert

Bij Vandaag Inside neemt René van der Gijp het wel op voor Weghorst, nadat op sociale media wat grappen werden gemaakt over zijn emotionele reactie toen hij donderdag het veld van Ajax betrad. "Ik was het niet eens met de kritiek dat hij emotioneel op het veld stond. Het is gewoon een emotionele jongen. Ik vind het ook wel ontroerend, met de dochtertjes in een leeg stadion."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Johan Derksen: ‘Een verschrikking, maar ik neem zo’n mevrouw niets kwalijk’

Johan Derksen: "Ja, het is een verschrikking, maar aan de andere kant: kijk, ik neem zo’n mevrouw ook weer niets kwalijk, die heeft een foutje gemaakt."