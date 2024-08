Eredivisie-trainer haalt uit naar 'slap en achterlijk gelul' van Derksen, die meteen reageert

Henk Fraser is niet blij met uitspraken die Johan Derksen eerder deze week deed in Vandaag Inside. De trainer van RKC Waalwijk krijgt volgens Derksen 'uiteindelijk altijd problemen' bij zijn clubs, een bewering die Fraser stoort.

Derksen vertelde maandag dat Fraser 'op de wip' zit bij RKC Waalwijk, na een teleurstellende start met nul punten uit de eerste drie competitieduels. "Er is intern veel onvrede. Hij moet nu tegen AZ, dat worden ook geen drie punten. Dan kan Henk zijn hoofd wel eens vallen", voorspelde Derksen. "Ik vind Fraser een prima jongen, maar bij iedere club waar hij zit krijgt hij uiteindelijk problemen."

Die laatste uitspraak is in het verkeerde keelgat geschoten bij Fraser. Hoewel hij bij FC Utrecht ooit Amin Younes beetpakte, waren er volgens hem geen problemen bij clubs als Sparta Rotterdam, Vitesse en ADO Den Haag.

"Vraag maar na. Ik heb respect voor Johan Derksen vanwege zijn leeftijd, hij is een gerespecteerde vakman. En dat hij roept dat ik op de wip zit bij RKC, dat mag én snap ik ook. Maar dat hij zegt en denkt dat ik altijd en overal ruzie maak... Dat is écht slap en achterlijk gelul. Dan ben je gewoon een idioot die uit zijn nek kletst. Daar heb ik moeite mee", zei Fraser donderdag tegen het Algemeen Dagblad.

Derksen reageert op uitspraken Fraser

Op zijn beurt heeft Derksen weer gereageerd op de uitspraken van Fraser. "Henk heeft het allemaal weer niet begrepen", aldus de voetbalanalist. "Hij maakt ervan dat het zou gaan om ruzies. Ik heb van iemand uit de sponsorgroepering rond RKC vernomen dat Henk er niet zo goed op staat. Ik vind hem een bijzonder aardige jongen en ik gun hem al het succes, maar hij moet niet weglopen van het feit dat er overal na verloop van tijd enige onrust ontstaat. Hij is bij Sparta, Vitesse en Utrecht eerder weggegaan en nu misschien weer. Waar dat mee te maken had... Ik heb alleen gezegd: zou het niet ook een beetje aan Henk kunnen liggen? Hij heeft overal wel een paar probleempjes. Ik snap wel dat hij zo reageert, dag mag. Ik gun die jongen geen problemen, het is een wereldgozer."

