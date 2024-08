Duitse voetbalwereld in rouw: voormalig succescoach Christoph Daum (70) overleden

De Duitse voetbaltrainer Christoph Daum is zaterdag op zeventigjarige leeftijd overleden, zo meldt zijn familie aan het Duitse persbureau DPA. De voormalig succescoach leed al langere tijd aan kanker en is daaraan uiteindelijk ook overleden.

Daum beleefde zijn doorbreek als trainer bij FC Köln, waarna hij vervolgens VfB Stuttgart in 1992 naar de landstitel leidde en een jaar later naar de bekerwinst. Na een buitenlands avontuur bij Besiktas van twee seizoenen, keerde hij eind jaren negentig terug in Duitsland als trainer van Bayer Leverkusen. Met die club eindigde hij driemaal als tweede in de Bundesliga achter Bayern München.

De Duitse coach was vaak werkzaam in het buitenland en was daar ook uiterst succesvol. Zo werd hij in Turkije kampioen met zowel Besiktas als Fenerbahçe, terwijl hij in 2003 Austria Wien naar de Oostenrijkse dubbel leidde. In het seizoen 2011-2012 was Daum werkzaam als trainer van Club Brugge. Hij leidde die club naar de tweede plaats, wat recht gaf op deelname aan de voorronde van de Champions League.

De laatste klus van Daum was het bondscoachschap van Roemenië. Deze periode was echter weinig succesvol voor de Duitse coach. Na het mislopen van het WK 2018 met de Roemenen vertrok hij bij de nationale ploeg. Het had ook niet veel gescheeld of Daum was in 2000 de nieuwe bondscoach van Duitsland geworden. Het bleek dat hij cocaïne had gebruikt, waarna er een streep werd gezet door de aanstelling. De Duitse voetbalbond stelde vervolgens Rudi Völler aan als opvolger van toenmalig bondscoach Erich Ribbeck.

Christoph Daum ist tot. 😥



Nach einem langen Kampf gegen den Krebs sei er "friedlich im Kreise seiner Familie verstorben", teilte diese der Deutschen Presse-Agentur mit.



Er war über viele Jahre einer der schillerndsten Trainer im Profifußball. pic.twitter.com/nrVjdp2XGU — Sky Sport (@SkySportDE) August 25, 2024 Met pijn in het hart vernamen we het overlijden van oud-trainer Christoph Daum. Rust zacht, Christoph. 💫 #YNWA pic.twitter.com/3UzbJqoqhn — Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 25, 2024 Eski Teknik Direktörümüz Christoph Daum’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Daum Ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/sGPpP8rumG — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 24, 2024 Eski Teknik Direktörümüz Christoph Daum’un vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Daum ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/X4dzXV6msG — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 24, 2024 Austria Wien trauert um Christoph Daum. Der Fußballtrainer ist am Samstag im Alter von 70 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben.

Christoph Daum gewann mit den Veilchen 2002/03 das Double.



Wir sind mit unseren Gedanken bei seiner Familie und seinen Freunden.

Ruhe in Frieden. pic.twitter.com/IiUk3CeS1K — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) August 24, 2024

