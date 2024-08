‘Fabregas wil ook drievoudig Oranje-international naar Como halen’

is momenteel op proef bij het Italiaanse Como, zo meldt Football Italia. De verdediger, die na zijn vertrek bij Bayer Leverkusen nog altijd clubloos is, kan bij de Serie A-promovendus zijn carrière mogelijk een nieuw leven inblazen.

Fosu-Mensah stond afgelopen seizoen onder contract bij Bayer Leverkusen, maar kwam niet in actie wegens het afscheuren van zijn voorste kruisband. De Bundesliga-kampioen besloot om de aflopende verbintenis van Fosu-Mensah niet te verlengen, waardoor hij deze zomer transfervrij is. Como geeft de verdediger een kans middels een proefperiode.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Raphaël Varane vindt nieuwe club en krijgt mogelijk concurrent uit Nederland

Als de Italiaanse ploeg, die eerder stuntte met de komst van Raphael Varane, tevreden is, volgt er wellicht een contractondertekening voor de Nederlander. Como deed ook zaken met routinier Pepe Reina en Alberto Moreno.

LEES OOK: Rechtsback droomt tien jaar na vertrek bij Ajax hardop van terugkeer in Johan Cruijff ArenA

Fosu-Mensah doorliep de jeugdopleiding van Manchester United en maakte in 2016 zijn debuut in de hoofdmacht onder Louis van Gaal. In seizoen 2017/18 werd de Nederlander verhuurd aan Crystal Palace en het seizoen daarop aan Fulham. Bayer Leverkusen pikte de rechtsback in de zomer van 2021 op.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ruud van Nistelrooij oogst nu al lof bij Manchester United: ‘Geweldig dat hij hier is’

Manchester United-talent Joe Hugill is vol lof over zijn leermeester Ruud van Nistelrooij.