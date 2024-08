FC Twente - Red Bull Salzburg op tv: hoe laat en op welke manier te kijken?

FC Twente gaat dinsdag 13 augustus proberen zich te plaatsen voor de play-offs van de Champions League. De ploeg van trainer Joseph Oosting moet in de uitverkochte Grolsch Veste een 2-1 achterstand zien goed te maken op Red Bull Salzburg. De wedstrijd wordt live uitgezonden door Ziggo Sport, maar hoe laat begint het? En: hoe kun je FC Twente – Red Bull Salzburg kijken als je geen Ziggo-klant bent?

Hoe laat begint FC Twente – Red Bull Salzburg?

De return wordt om 19.00 uur afgetrapt in De Grolsch Veste in Enschede. De Bosniër Irfan Peljto is door de UEFA aangesteld om het duel in goede banen te leiden. Hij wordt in Enschede geassisteerd door landgenoten Senad Ibrišimbegović en Davor Beljo. Miloš Gigovic is de vierde man. Er is dinsdagavond ook een VAR aanwezig en dat is de Sloveen Nejc Kajtazovic, die wordt geassisteerd door zijn landgenoot Rade Obrenovic.

Op welke zender is FC Twente - Red Bull Salzburg te zien?

Artikel gaat verder onder video

De wedstrijd tussen FC Twente en Red Bull Salzburg is te zien op Ziggo Sport. De kabelexploitant heeft met ingang van dit seizoen de uitzendrechten van alle drie de Europese toernooien, dus de Champions League, de Europa League én de Conference League, weten te verwerven. Wie een abonnement op Ziggo heeft, kan 'gewoon' afstemmen op kanaal 14 om de wedstrijd tussen Red Bull Salzburg en FC Twente te bekijken.

Hoe zit het met mensen die geen Ziggo-abonnement hebben?

Wie televisie kijkt via een andere aanbieder, zoals bijvoorbeeld KPN of Odido, kan gratis een account aanmaken op de website van Ziggo om de wedstrijd bijvoorbeeld via de Ziggo GO-app te kunnen zien. In dit artikel leggen we uitgebreid uit hoe het aanmaken van het account precies in zijn werk gaat en welke keuzes je daarbij hebt.