Feyenoord legt 'talentvolle' speler vast, maar laat hem meteen op huurbasis vertrekken

Feyenoord heeft de komst van Gabriele Parlanti woensdagmiddag officieel bekendgemaakt. De 20-jarige uit Italië afkomstige middenvelder komt over van US Triestina en heeft in De Kuip zijn krabbel gezet onder een contract tot medio 2026, met een optie op nog een jaar. Zijn debuut in Rotterdam-Zuid zal echter op zich laten wachten: Feyenoord verhuurt hem dit seizoen aan FC Dordrecht.

Het doorgaans goed geïnformeerde 1908.nl maakte onlangs al melding van de komst van Parlanti. Feyenoord heeft veel vertrouwen in de middenvelder. “Gabriele is een technische vaardige middenvelder die met veel flair en lef durft te spelen. Wij denken dat hij snel zijn weg in Nederland zal gaan vinden en verwachten dat hij zich hier uitermate goed kan door ontwikkelen. Daar gaan wij hem zo goed mogelijk bij helpen”, zo klinkt het namens Mark Ruijl, Head of Global Football van Feyenoord, op de clubsite.

Parlanti zelf is uiteraard dolgelukkig met zijn contract in Rotterdam-Zuid. Hij vertelt dat zijn overstap naar een ‘grote club’ als Feyenoord hem een ‘trots’ gevoel geeft. “Ik zal het komende seizoen op huurbasis bij FC Dordrecht gaan spelen en ga daar mijn uiterste best doen om te laten zien wat ik in huis heb”, zo klinkt het namens de Italiaan. Parlanti doorliep de jeugdopleiding van Sestri Levante en verkaste afgelopen winter naar Triestina. De middenvelder werd door die club voor het restant van het seizoen verhuurd aan zijn oude werkgever Sestri Levante, waarvoor hij in totaal bijna honderd wedstrijden speelde.

FC Dordrecht eindigde in het afgelopen seizoen op een knappe vierde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De club verzekerde zich van deelname aan de play-offs voor een plekje in de Eredivisie, maar moest in de eerste ronde al z’n meerdere erkennen in FC Emmen, dat over twee duels met 3-2 te sterk was. FC Dordrecht begint het nieuwe seizoen op het tweede niveau vrijdag met een uitwedstrijd tegen datzelfde Emmen, dat in de nacompetitie werd verslagen door NAC Breda.

