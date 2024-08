'Feyenoord wordt concreet en ziet recordbod op Premier League-speler geweigerd worden'

Feyenoord heeft een bod van vijftien miljoen euro bij Wolverhampton Wanderers neergelegd om over te nemen, zo weet L'Équipe. The Wolves vinden dat bedrag echter niet hoog genoeg. Het lijkt er dus op dat Feyenoord nog dieper in de buidel moet tasten om de gewenste versterking binnen te halen.

De interesse van Feyenoord in Traoré is al enkele dagen bekend. Het gaat hierbij om een 23-jarige Malinese middenvelder, die vooral als verdedigende middenvelder ingezet wordt. Vorig seizoen speelde hij 24 duels in de Premier League, maar dat was vooral als invaller. Hij speelde uiteindelijk 804 minuten in de competitie, het equivalent van zo'n negen hele wedstrijden.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Rel om Santiago Giménez: 'Je zegt echt schandalige dingen, ik schaam me dat ik naast je zit'

Traoré kwam de afgelopen jaren voor FC Metz uit, totdat hij medio 2023 de overstap maakte naar The Wolves. Hij heeft nog een contract tot medio 2027 in Engeland. Bij Feyenoord zou hij de opvolger van de naar Brighton & Hove Albion vertrokken Mats Wieffer moeten worden. Maar er zijn meer kapers op de kust: ook Borussia Mönchengladbach is geïnteresseerd in Traoré. Volgens L'Équipe heeft Wolverhampton Wanderers een bod van vijftien miljoen van Feyenoord al naast zich neergelegd: de club verwacht meer voor de middenvelder.

Recordaanbieding

Als Traoré inderdaad voor vijftien miljoen of meer naar Rotterdam komt, wordt hij in één klap met stip de duurste binnenkomende transfer van Feyenoord ooit. Op het moment van schrijven heeft David Hancko die eer, die in augustus 2022 voor zo'n 8,3 miljoen euro naar Feyenoord kwam. Het bod van de club van Brian Priske van vijftien miljoen is al bijna het dubbele van wat de Rotterdammers voor Hancko neerlegden.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Mario Been spreekt Johan Derksen volledig tegen en komt met compleet ander verhaal

Mario Been laat zijn licht schijnen over een potentiële uitgaande transfer bij Feyenoord. .