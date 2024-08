Go Ahead Eagles pakt eerste overwinning tegen puntloos RKC Waalwijk

Go Ahead Eagles heeft zondagmiddag de eerste winst van het seizoen gepakt. Tegen RKC Waalwijk werd het 2-0 voor de Deventenaren. Bobby Adekanye maakte al heel snel in het duel de openingstreffer. Cruciaal in deze wedstrijd was de vroege tweede gele kaart voor Yassin Oukili. De tien overgebleven Waalwijkers boksten niets meer voor elkaar en kregen van Finn Stokkers nog de tweede treffer tegen. Zo blijft RKC op nul punten staan na drie duels.

Vooraf was de ambitie voor beide ploegen duidelijk: van de nul punten afkomen. Zowel Go Ahead Eagles als RKC Waalwijk verloor de eerste twee wedstrijden. RKC moest het stellen zonder de geschorste spits Oskar Zawada, terwijl zijn vervanger Michiel Kramer door de club geschorst was. Zodoende stond Richonell Margaret in de spits.

De stand in deze wedstrijd kwam in ieder geval wel snel van de nul af. Al na drie minuten was het raak: Bobby Adekanye schoot van dichtbij binnen op aangeven van Finn Stokkers. Het was voor Adekanye zijn eerste doelpunt in meer dan een jaar.

In de fase na dit doelpunt bleek dat Go Ahead sterker was dan RKC. Zeker toen Yassin Oukili in minuut achttien al zijn tweede gele kaart pakte, was het duidelijk hoe de wedstrijd verder ging verlopen. RKC zakte enorm in en leek geen risico te willen nemen op meer tegendoelpunten. De ploeg van Henk Fraser leek te hopen op een counter. Go Ahead Eagles was ook wat tam en kwam door wat slordig spel niet ver op de helft van RKC.

In de zestigste minuut kwam uit een corner het toch het tweede doelpunt voor de Eagles. Finn Stokkers tikte de door Gerrit Nauber en de RKC-verdediging verlengde voorzet binnen. Ook voor Stokkers was het langer dan een seizoen geleden dat hij zijn laatste Eredivisiedoelpunt maakte.

Met de 2-0 overwinning op RKC Waalwijk is Go Ahead Eagles van de hatelijke nul af. RKC wacht vrijdag het moeilijke thuisduel met AZ op jacht naar de eerste punten. Go Ahead mag zondag aantreden tegen PSV en zal blij zijn dat het niet dezelfde opdracht heeft.