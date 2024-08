Hans Kraay junior vol lof over middenvelder van sc Heerenveen: ‘De nieuwe Kanté’

Robin van Persie heeft met een parel in huis bij sc Heerenveen, aldus Hans Kraay junior. De 27-jarige Duitse middenvelder kwam deze zomer over van 1. FC Magdeburg en heeft de ESPN-analist al weten te imponeren. Kraay junior ziet de middenvelder dan ook als zijn ‘One To Watch’.

"Op het Griekse eiland Hydra heb ik op Omrop Fryslân de oefenwedstrijd Heerenveen - Rayo Vallecano zitten kijken", vertelt Kraay junior met een beetje schaamte bij Voorspellen met Vedetten op ESPN. "Ik ben naar binnen gegaan om dat te kijken, dan ben je eigenlijk niet goed."

Tijdens die oefenwedstrijd van de ploeg van Van Persie zag hij de nieuwe middenvelder van de Friese club uitblinken. "Hij is de nieuwe Kanté", aldus een enthousiaste Kraay jr. "Condé pakt ballen af zonder te tackelen, geeft ook wel eens een steekballetje en heeft een behoorlijke crosspass. Dat heb ik nooit gezien. Toen was Sahraoui er nog”, weet Kraay jr. “Hij maakt geen goals, maar vindt het heerlijk om de boel aan te jagen”, besluit hij zijn lofzang over Condé.

