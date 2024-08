Venijnige uithaal naar 'wanhopige' Bergwijn: 'Hij vindt die twee clubs beneden zijn stand'

Henk Spaan is niet onder de indruk van het feit dat is gewisseld van zaakwaarnemer. De aanvaller van Ajax en het Nederlands elftal wordt inmiddels al een tijdje in verband gebracht met een vertrek uit Amsterdam. Zo zou onder meer Leicester City de vleugelspeler op de korrel hebben. Volgens Spaan laat de actie van Bergwijn zien dat hij ‘wanhopig’ is.

Ajax telde in de zomer van 2022 een recordbedrag neer om Bergwijn terug te halen naar Amsterdam. De aanvaller doorliep in zijn jonge jaren een groot deel van de jeugdopleiding van Ajax, maar tot een doorbraak in de hoofdmacht kwam het niet. Na het seizoen 2021/22 betaalde Ajax meer dan dertig miljoen euro aan Tottenham Hotspur voor de komst van Bergwijn. Hij schoot uit de startblokken, maar slaagde er niet in zijn uitstekende start een passend vervolg te geven.

Artikel gaat verder onder video

Ruim twee jaar na zijn komst is Bergwijn er nog altijd niet in geslaagd de hoge verwachtingen waar te maken. Hij werd vorig jaar door toenmalig trainer Maurice Steijn benoemd tot aanvoerder, maar ook met de band om was hij regelmatig het mikpunt van kritiek. Bergwijn lijkt inmiddels op de weg naar de uitgang. Ajax kan het geld goed gebruiken en de aanvaller vertegenwoordigt, ondanks twee magere seizoenen, nog steeds een hoge marktwaarde. Leicester City is een van de clubs die hem op de korrel heeft, maar volgens Spaan vindt Bergwijn zichzelf te goed voor de Premier League-club.

LEES OOK: Transfer Bergwijn besproken: 'Voor dat bedrag zou ik er een strik omheen doen'

“Bergwijn vindt clubs als Leicester City en Marseille beneden zijn stand. Zelfinzicht is een vaker voorkomend probleem in het voetbal”, zo schrijft Spaan in zijn rubriek Spaan geeft punten op de website van Het Parool. Spaan suggereert dat Bergwijn met het in zee gaan met een nieuwe zaakwaarnemer (Ali Dursun) hoopt dat er grotere clubs voor hem op de stoep komen te staan. “Twee weken voor de transferdeadline wisselen van agent is wanhoop”, zo stelt de columnist. Meer te spreken is hij over Jan Faberski en Gerald Alders van Jong Ajax. Beiden maakten maandag in de uitwedstrijd tegen Jong PSV veel indruk.

“Het is niet voor het eerst dat Faberski en Alders uitblinken in dezelfde wedstrijd. Na de Future Cup van 2023 noemde ik hen ook samen als uitblinkers. Waar andere spelers in zo’n anderhalf jaar op die leeftijd langzaam wegzakken naar de vergetelheid, volgen Faberski en Alders een gestage lijn omhoog”, zo schrijft Spaan, die Bergwijn juist de ‘omgekeerde weg’ ziet bewandelen. “Zijn vriend Donny (Van de Beek, red.) is inmiddels ook weer terug bij Guido Albers, even vlug weg bij Ali Dursun als ernaartoe.”

Het is overigens nog geen uitgemaakte zaak dat Bergwijn deze zomer vertrekt bij Ajax. De aanvaller heeft nog een doorlopend contract. Hij kwam na het Europees Kampioenschap in Duitsland nog niet in actie voor zijn club, maar daar kan donderdagavond verandering in komen. Francesco Farioli bevestigde woensdagmiddag op zijn persconferentie dat Bergwijn terugkeert in de selectie voor de return tegen Panathinaikos in de derde kwalificatieronde van de Europa League.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Grote aankoop stelt opnieuw teleur bij Ajax: één actie toont enorme vormdip

Een aankoop uit het Sven Mislintat-tijdperk kan nog steeds niet overtuigen bij Ajax.