Farioli bevestigt terugkeer van sterkhouder bij Ajax: ‘We zullen het moeten managen’

Francesco Farioli heeft bevestigd dat in de wedstrijdselectie van Ajax zit voor het duel tegen Panathinaikos. De Italiaanse oefenmeester van de Amsterdammers wil echter niet vertellen hoeveel speelminuten de buitenspeler zal gaan maken in de return van het tweeluik met de Griekse club.

Bergwijn sloot later aan bij Ajax vanwege deelname aan het Europees kampioenschap in Duitsland met het Nederlands elftal. De linksbuiten kampte naar aanleiding van het EK met wat fysieke problemen en trainde daardoor apart bij Ajax. Bergwijn reisde niet mee naar Griekenland, maar is voor de return wel weer beschikbaar. “Hij zal onderdeel van de selectie zijn”, bevestigt Farioli op de persconferentie voorafgaand aan het duel in de derde voorronde van de Europa League.

"We zullen het wel moeten managen, want een paar dagen geleden trainde hij nog individueel”, houdt Farioli een slag om de arm. “Maar hij is natuurlijk een belangrijke speler en we willen elk mogelijk voordeel gebruiken. Steven kan veel brengen voor ons, maar hoeveel minuten hij kan maken zullen we moeten bekijken. We moeten ook bekijken hoe de wedstrijd loopt."

Ajax verdedigt in de eigen Johan Cruijff ArenA een 1-0 voorsprong tegen Panathinaikos. Mocht de ploeg van Farioli afrekenen met de Grieken dan wacht in de play-offs een ontmoeting met het Poolse Jagiellonia Bialystok. Gaat Ajax onderuit dan krijgt het in de laatste voorronde van de Conference League te maken met een pittige tegenstander, namelijk het Franse RC Lens.

