Transfer Bergwijn besproken: 'Voor dat bedrag zou ik er een strik omheen doen'

staat in de belangstelling van Atlanta United en Leicester City en kan deze zomer nog een transfer maken. Volgens Anco Jansen moet Ajax voor een niet al te hoog bedrag 'ja' zeggen tegen een van die clubs, ook gezien de financiële situatie van de Amsterdammers.

Tijdens Voetbalpraat komen de transferperikelen ter sprake. "De keuze lijkt me niet moeilijk voor Bergwijn", stelt Mario Been. "Als hij mag kiezen, gaat hij naar Leicester. De MLS is nog niet zijn niveau. Engeland is een stuk mooier." Leicester City werd afgelopen lente kampioen in het Championship en mag zich dit jaar weer meten met de Premier League. Volgens De Telegraaf wil de Engelse club twintig miljoen euro neerleggen voor de linksbuiten.

Vorig seizoen was Bergwijn aanvoerder van Ajax. Die keuze snapte Anco Jansen niet. "Ik vind hem sowieso geen aanvoerder. Het is dat hij die band om heeft, maar hij is niks een aanvoerder." Jansen weet ook voor welk bedrag Ajax de international moet verkopen. "Voor twintig miljoen zou ik er een strik omheen doen." Teun de Boer is het daar niet mee eens. "Dat bedrag zou ik niet kunnen verkroppen als club, ook omdat je weet wat er voor betaald hebt." Bergwijn kwam voor zo'n 31 miljoen in 2022 over van Tottenham Hotspur. "Daar moet je wel zo dicht mogelijk tegenaan gaan zitten, en hem niet voor een habbekrats wegdoen."

Ajax speelt donderdagavond de heenwedstrijd van het tweeluik tegen Panathinaikos, die om 20:00 begint. De Amsterdammers moeten eerst naar Athene en spelen het returnduel in eigen huis. Die staat een week later op het programma. Ajax heeft donderdag geen beschikking over Bergwijn, maar wel over Brian Brobbey. De linksbuiten heeft door de blessure die hij tijdens het EK opliep nog wat meer tijd nodig.

