Heracles en Willem II houden elkaar in interessant duel in evenwicht

De wedstrijd tussen Heracles Almelo en Willem II is zondag in een 1-1 gelijkspel geëindigd in Almelo. De dominante thuisploeg kwam na een sterke actie van Juho Talvitie op voorsprong, maar kon hier door een geweldige treffer van Jesse Bosch slechts een paar minuten van genieten. In een bedrijvige tweede helft waren beide ploegen dichtbij, maar moesten ze genoegen nemen met een gelijkspel.

Met duels tegen Sparta en PSV kenden de Almeloërs een lastige competitiestart, waardoor de ploeg één punt op de teller heeft staan. In eigen huis moest de eerste overwinning geboekt worden op promovendus Willem II, dat in de laatste wedstrijd verrassend Go Ahead Eagles over de knie legde. Beide ploegen traden aan met dezelfde basisopstelling als vorige week: zodoende begon Israelische aanwinst Suf Podgoreanu namens de thuisploeg op de bank.

Toen Shiloh ‘t Zand na een paar minuten het net deed trillen, zal hij mogelijk net als een deel van het publiek gedacht hebben dat de thuisploeg al vroeg op voorsprong kwam. Het bleek echter gezichtsbedrog, want de behendige Feyenoord-huurling schoot in het zijnet. Even later loste Bryan Limbombe een gevaarlijk schot, maar hij stuitte op de vuisten van de keeper. Heracles begon vol felheid en enthousiasme aan het duel, had zodoende veel balbezit en wist meermaals de ruimtes te vinden tegen de verdedigend ingestelde Tricolores. Na verloop van tijd werd het echter vooral ‘tikkie breed, tikkie terug’. Aanvoerder Brian de Keersmaecker liet een paar goede openingen zien, maar de Almelose aanvallers gaven hier geen vervolg aan.

Ook in defensief opzicht was de Belgische middenvelder belangrijk. Na een Tilburgse corner zag Cisse Sandra zijn poging al richting de verre hoek vliegen, maar via het hoofd van de Heracles-aanvoerder vloog zijn poging naast. Willem II kreeg de nodige ruimte, maar hier sprong de ploeg van Peter Maes weinig zorgvuldig mee om. Ballen gingen eenvoudig verloren en passes belanden meermaals in niemandsland. Na verloop van tijd namen de doelpogingen van de bezoekers toch toe. Sandra was dichtbij, maar zag zijn schuiver net langs de verkeerde kant van de paal vliegen.

Het was echter Heracles dat in de counter toesloeg en zo loon naar werken kreeg. In eerste instantie leek Talvitie zich na een aardige actie vast te lopen, maar ‘t Zand zorgde ervoor dat de bal gelijk weer in het bezit van de Almeloërs kwam. Vervolgens werd de doorgelopen Fin op maat bediend en schoof hij rustig de 1-0 binnen. Even later was het de enige Tukker op het veld die de volgende treffer binnenschoot. Dit was Willem II-middenvelder Bosch, die een afgeslagen corner overtuigend binnenschoot. In de laatste minuten van de eerste helft was ‘t Zand dicht bij een hernieuwde voorsprong, maar Didillon pareerde zijn poging met een stijlvolle redding.

De Franse doelman zag tot zijn grote geluk dat Mario Engels de lat teisterde, nadat de bal door zijn redding voor de voeten van de Duitser viel. Tot dan toe was Willem II de dominante ploeg geweest en zorgden de Tilburgers uit een corner opnieuw voor het nodige gevaar, maar met het inbrengen van Podgoreanu veranderde het duel. Met een handige actie was de Israëliër de aanstichter voor het schot van Engels en ook daarna bleef de lange buitenspeler zeer bedrijvig. De ploeg van Van de Looi dwong de tegenstander ver terug, maar kansen waren door een solide defensie zeldzaam. ‘t Zand was een klein kwartier voor tijd dichtbij met een verraderlijke poging, maar Didillon wist net op tijd te reageren.

Aan de andere kant lagen er de nodige ruimtes, maar in eerste instantie waren deze counters afgelopen voor ze goed en wel begonnen waren. Na verloop van tijd was er verbetering in de passing en begon de ploeg weer spaarzaam mee te doen. Invaller Jeremy Bokila werd tweemaal gevaarlijk weggestuurd, maar hij liet zien dat de passing nog steeds verre van optimaal was. Uiteindelijk bleef het bij 1-1, waar voornamelijk Heracles van zal balen.

