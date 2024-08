Woede om ‘zeurende’ Eredivisie-trainer: ‘Alsof iemand was doodgeschoten! Wegwezen!’

Willy en René van der Kerkhof hebben zich dit weekend ontzettend geërgerd aan Erwin van de Looi, zo vertellen ze in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. De trainer van Heracles Almelo was in de wedstrijd tegen PSV meer bezig met de arbitrage, dan de wedstrijd, zo stellen de twee iconen van de Eindhovense club.

PSV won het duel in Almelo uiteindelijk met 1-3. De ploeg van Peter Bosz maakte echter weinig indruk op de gebroeders Van den Kerkhof, die zich gedurende de wedstrijd stoorde aan de houding van Van de Looi tegenover scheidsrechter Martin van den Kerkhof. “Terecht dat hij een gele kaart kreeg. Bij elke overtreding stond hij samen met zijn assistent met twee handen in de lucht”, constateerden Willy en René.

“Hij deed net alsof er iemand was doodgeschoten! En dan was het gewoon een overtreding op het middenveld. Kom op man!”, halen de oud-voetballers hard uit. De Van de Kerkhofjes zien dat steeds meer trainers zich schuldig maken aan opgefokt gedrag. Deze speelronde kreeg Ron Jans van FC Utrecht bijvoorbeeld ook een gele prent voorgeschoteld. “Als trainers zich niet kunnen gedragen, dan gaan ze maar op de tribune zitten. Wegwezen”, zegt Willy van de Kerkhof.

Vanaf dit seizoen grijpen scheidsrechters sneller in als trainers of spelers commentaar hebben op de leiding. Door de aangescherpte regels vanuit de KNVB mogen alleen aanvoerders zich nog bekommeren bij een leidsman wegens een beslissing.

