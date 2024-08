In 2019 vertrokken Ajax-aanvaller strijkt neer in Keuken Kampioen Divisie

Dillon Hoogewerf mag zich vanaf donderdagochtend officieel speler noemen van Vitesse. De aanvaller is alweer de vierde aanwinst van de Arnhemmers in slechts één week tijd. Het voormalig jeugdexponent van Ajax was al de hele voorbereiding onderdeel van de selectie van John van den Brom en tekent nu dus een contract voor minimaal twee seizoenen.

Vitesse heeft zelfs nog een optie voor een derde contractjaar weten te bemachtigen op Hoogewerf, die het grootste deel van zijn jeugdopleiding genoot in Amsterdam. De vleugelaanvaller maakte in 2019 de overstap naar Manchester United. Dat avontuur begon uitstekend met achttien treffers en twaalf assists uit 35 wedstrijden.

Nadat Hoogewerf in 2021 de overstap maakte naar Manchester United Onder 23 kwam de klad erin en was de aanvaller minder productief; hij scoorde slechts drie keer in 21 wedstrijden. Een jaar later maakte hij de overstap naar het tweede elftal van Borussia Mönchengladbach, maar ook dat avontuur pakte niet uit zoals gehoopt.

Bij Vitesse gaat Hoogewerf voor een nieuwe kans. “Ik wil graag belangrijk zijn voor Vitesse en mijn voeten laten spreken. Vanaf de flank wil ik voor veel dreiging, doelpunten en assists zorgen. We hebben een goede voorbereiding achter de rug en nu is het tijd om dat te laten zien voor onze supporters. De club leeft enorm, we hebben allemaal enorm veel zin in vrijdag”, valt te lezen op de clubsite van de Arnhemmers.

Vitesse, dat op 3 augustus hoorde dat het de proflicentie behoudt, kent een behoorlijk slagvaardige week. De club presenteerde gister (woensdag) drie versterkingen: Mees Kreekels, Alexander Büttner en Irakli Yegoian. Na Hoogewerf, zullen er vandaag hoogstwaarschijnlijk nóg twee spelers naar De Gelredome trekken.

