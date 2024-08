Van den Brom: ‘Sinds het goede nieuws staan de telefoons van Theo en mij roodgloeiend’

Vitesse kreeg afgelopen weekend de bevestiging dat de licentie voor komend seizoen blijft behouden. Vrijdagavond staat het eerste duel in de Keuken Kampioen Divisie, tegen Telstar, al op het programma, maar echt op orde is de selectie nog niet.

“Toen het formele bericht kwam van de KNVB zat ik met mijn vrouw, schoonzus en dochter op een terrasje in Amersfoort”, vertelt John van den Brom, trainer van Vitesse, in gesprek met De Telegraaf. “Dat was alleen nog de bevestiging. De opluchting was er voor mij al vrijdagavond toen ik gebeld werd door Edwin Reijntjes over het akkoord met Parry, waardoor aan de laatste licentievoorwaarde was voldaan. Ik kwam toen net thuis en heb met vrienden die op bezoek waren een flesje champagne opengetrokken.”

Voor Van den Brom, die deze zomer instapte als trainer van de Arnhemmers, gaat het grote werk nu beginnen. “Het is duidelijk dat er op meerdere posities nog wat moet gebeuren, maar we hebben nog de tijd tot 1 september om een selectie neer te zetten”, stelt de keuzeheer. Vitesse kon door alle onzekerheid niet werken aan de selectie, maar meerdere potentiële aanwinsten hebben al meegetraind. “Sinds het goede nieuws staan de telefoons van Theo (Janssen, hoofdscout, red.) en mij roodgloeiend. Zoveel spelers worden er aangeboden. Dus we staan er als Vitesse nog steeds goed op.”

Hoewel Vitesse aan de competitie mag beginnen, wil Van den Brom zich niet uitlaten over een doelstelling van de Arnhemmers. “Het is nu niet het moment om over een kampioenschap of promotie te gaan praten. We moeten ook nederig zijn”, is de oefenmeester stellig. “We mogen al blij zijn dat we kunnen én mogen beginnen komende vrijdag. Mijn doel is om het maximale uit de spelers te halen die we hebben. Of dat dan de vijfde, achtste, tiende of eerste plaats is zal moeten blijken. In de Keuken Kampioen Divisie is veel mogelijk, maar laten we eerst maar eens beginnen en zien wat voor ons haalbaar is”, besluit hij.

