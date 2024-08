Vitesse-fans gaan uit hun dak en kopen bizar aantal seizoenkaarten in 1 uur

Na het grote nieuws van zaterdagavond dat Vitesse zijn proflicentie behoudt, komen er overal in Arnhem mensen de straat op om dit met elkaar te vieren. Dat levert mooie beelden op.

Zaterdagavond werd officieel bekend dat Vitesse volgend seizoen actief is in de Keuken Kampioen Divisie. De beroepscommissie van de KNVB bevestigde dat het besluit van de licentiecommissie, het intrekken van de proflicentie bij de club, is teruggedraaid.

Artikel gaat verder onder video

De club had sinds eind juni geen proflicentie meer. Vitesse ging in beroep, kreeg meerdere keren uitstel en heeft afgelopen woensdag uiteindelijk alle benodigde documenten bij de KNVB aangeleverd om dit beroep geldig te verklaren. Vrijdag liet Vitesse weten dat ook het laatste obstakel, een overeenstemming met de Common Group en Coley Parry, was overwonnen. Het was alleen nog wachten op de bevestiging van de KNVB, die zaterdag kwam werd.

Vitesse verkoopt 2.000 seizoenkaarten

Het nieuws is een enorme opluchting voor de fans, die in groten getale seizoenkaarten hebben gekocht nadat de kogel door de kerk was. Vitesse tweet dat er in een uur tijd liefst 2.000 seizoenkaarten zijn verkocht, nu de fans zeker weten dat ze volgend seizoen op de tribunes kunnen plaatsnemen. De teller van het totaal aantal verkochte seizoenkaarten staat nu op ruim 5.300.

+2000 binnen één uur 🥵 — Vitesse (@MijnVitesse) August 3, 2024

In hartje Arnhem barst het feest los. #VITESSE pic.twitter.com/qJx27wOJBB — De Gelderlander (@DeGelderlander) August 3, 2024