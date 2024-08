Feest in Arnhem: Vitesse krijgt bevestiging KNVB en behoudt proflicentie

Vitesse heeft groen licht gekregen: de Arnhemse club behoudt de proflicentie en mag volgend seizoen aan de Keuken Kampioen Divisie meedoen. Aankomende vrijdag speelt de club thuis tegen Telstar.

De laatste maanden is het zeer onrustig geweest rondom Vitesse, aangezien het lang niet duidelijk was of de club wel mocht blijven bestaan. Uiteindelijk is het instappen van Guus Franke essentieel geweest. Zijn komst, samen met het aanleveren van de benodigde documenten en een financieel plan, heeft ervoor gezorgd dat de club komend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie te zien zal zijn.

Zaterdag heeft de beroepscommissie aan Vitesse bevestigd dat het besluit van de licentiecommissie, het intrekken van de proflicentie bij de club, is teruggedraaid. Algemeen directeur Edwin Reijntjes kan zijn geluk niet op, blijkt uit een bericht op de eigen clubsite. "Ik ben enorm blij met het behoud van onze licentie. Hier hebben wij zo enorm hard voor gewerkt, met vele betrokkenen. We kunnen eindelijk gaan voetballen! Dat is het allerbelangrijkste voor nu. En iets waar we – met name onze supporters, sponsors en overige stakeholders – al maanden naar snakken. Wij gaan ons nu heerlijk – met alle drukte van dien – voorbereiden op de competitie volgende week. De seizoenkaart- en vrije verkoop voor de thuiswedstrijden in de eerste periode zijn gestart en maandagavond lanceren wij ons nieuwe thuistenue (met een flinke knipoog naar het verleden) bij het GelreDome. Kortom, wij worden langzaam weer een voetbalclub."

Vitesse wil Franke ook presenteren als eigenaar, maar zal daar nog mee moeten wachten. De licentiecommissie wil namelijk nog meer onderzoek naar hem doen, voortbordurend op het rapport van Grant Thornton. Reijntjes reageert: "Doordat we met Franke nog geen officiële nieuwe eigenaar kunnen presenteren, hebben we - om te komen tot een sluitende begroting voor de beroepscommissie - een (tijdelijk) vangnet moeten creëren. Oftewel, een alternatieve garantie vinden en hernieuwde afspraken maken met Common Group. Dit is gelukt, en daar mogen we met name het regionale bedrijfsleven, Stichting ‘Sterkhouders Vitesse Arnhem’, enorm dankbaar voor zijn. Zij hebben echt hun nek uitgestoken, waardoor we ‘gewoon’ volgende week aan de competitie beginnen. Ook Coley Parry heeft gisteren een keuze gemaakt in het belang van de club, dat is fijn en zijn wij ook erkentelijk voor." Reijntjes sluit af met een bericht richting de fans. "Tot vrijdag in GelreDome, Vitessenaren.”

De club had sinds eind juni geen proflicentie meer. Vitesse ging in beroep, kreeg meerdere keren uitstel en heeft afgelopen woensdag uiteindelijk alle benodigde documenten bij de KNVB aangeleverd om dit beroep geldig te verklaren. Vrijdag liet Vitesse weten dat ook het laatste obstakel, een overeenstemming met de Common Group en Coley Parry, was overwonnen. Het was alleen nog wachten op de bevestiging van de KNVB, die zaterdag officieel werd.

Vitesse voldoet aan laatste eisen voor behouden van proflicentie.https://t.co/1OhCbfHPek — KNVB (@KNVB) August 3, 2024

Vitesse behoudt proflicentie 💛🖤 — Vitesse (@MijnVitesse) August 3, 2024