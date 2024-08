Vitesse-directeur Reijntjes maakt redding mee vanuit buitenland: ‘Mijn vrouw bijna niet gezien’

Edwin Reijntjes, algemeen directeur van Vitesse, vierde de redding van de Arnhemmers vanuit het buitenland. De bestuurder had zijn vrouw namelijk beloofd na maanden keihard werken een weekendje weg te gaan.

Zaterdagavond kreeg Vitesse definitief te horen dat de proflicentie voor komend seizoen behouden blijft. Reijntjes maakte dit mee vanuit Zweden, wat hij in gesprek met NU.nl als ‘een beetje pijnlijk’ omschrijft. Hij had zijn vrouw namelijk al ‘heel lang’ een weekend weg beloofd. “Ik zei tegen haar: we doen het op 2 augustus, want dan is alles wel voorbij. Maar dat ging niet door.”

Reijntjes begon in april als algemeen directeur bij Vitesse. “Het was een rollercoaster”, geeft hij aan over de afgelopen maanden. “In mijn eerste interview zei ik dat er meer redenen waren om nee tegen deze klus te zeggen dan ja”, stelt hij. “De kans dat het zou lukken was klein, maar wij dachten dat we alle problemen konden oplossen. Ik heb mijn vrouw bijna niet gezien in al die maanden. We zijn dag en nacht en weekenden lang doorgegaan. Er was altijd wel wat. We hebben wel met 35 mensen over de hele wereld gesproken. Maar met dit resultaat maakt het allemaal niet meer uit.”

Toch zijn de problemen met het behoud van de licentie nog niet opgelost, weet ook de algemeen directeur. De Arnhemmers hebben namelijk nog een schuld van meer dan twintig miljoen euro, welke pas verdwijnt zodra Guus Franke de nieuwe eigenaar is. “Als wij en onze advocaten denken dat het niet lukt, hadden we niet zo sterk achter Guus Franke gestaan. Met Guus erbij kunnen we zeggen dat we Vitesse helemaal opnieuw hebben opgericht. We zullen sowieso realiteitszin tonen. We hebben nog steeds ambities, maar we moeten eerst alles goed neerzetten en beheerst met geld omgegaan. Daar is het de afgelopen jaren totaal misgegaan.”

Komend seizoen

Met het nieuws van zaterdagavond mag Vitesse zich opmaken voor een seizoen in de Keuken Kampioen Divisie, te beginnen met een wedstrijd tegen Telstar op vrijdag. Toch gaat Reijntjes er niet vanuit dat de Arnhemmers zullen meedoen om de bovenste plekken, gezien er momenteel maar twaalf spelers in de selectie zitten. “Volgens trainer John van den Brom zit er veel potentie in onze selectie. We hebben hem geen druk opgelegd. Het feit dat we kunnen spelen, is al een hoofdprijs. We gaan niet zeggen dat we om promotie gaan spelen, maar er is nog wel ruimte in het budget”, doelt hij op de mogelijkheid nieuwe spelers te halen. “En als Guus Franke erbij komt, is er nog meer ruimte voor spelers. Het is verbazingwekkend hoeveel spelers nog steeds voor Vitesse willen spelen.”

Toen het nieuws van de redding van Vitesse naar buiten kwam, zijn massa’s supporters de straat op gegaan in Arnhem. “Ik ben geen emotionele man, maar dat deed me wel wat”, geeft Reijntjes aan. “Als je niet in de voetballerij zit, heb je soms bedenkingen bij supporters. Maar mensenmassa's gingen helemaal uit hun dak omdat Vitesse vrijdag tegen Telstar mag voetballen. Ja, zo is het wel. Daar doen we het voor. We zullen heus wel een keer uitgemaakt worden voor rotte vis, maar we genieten van dit moment”, besluit hij.

