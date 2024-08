Vitesse behoudt proflicentie, maar Franke moet nog in wachtkamer blijven

Zaterdag kwam het nieuws naar buiten dat Vitesse definitief zijn proflicentie behoudt en volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie mag spelen. Dat betekent echter niet dat de club een nieuwe eigenaar heeft: Guus Franke zal nog even in de wachtkamer moeten blijven zitten. De KNVB wil verder uitzoeken waar het geld van Franke vandaan komt.

De naam van Franke is de laatste maanden vaak gevallen; hij zou de reddende engel moeten zijn die Vitesse van de afgrond wegduwt. Zijn aanwezigheid in het grote geheel is zeker belangrijk geweest in het proces, maar zonder Franke als eigenaar is het Vitesse toch gelukt om de licentie te behouden. Er moet volgens de KNVB 'verscherpt onderzoek' gedaan worden naar de financiën van de man uit Ewijk: "De licentiecommissie is tot de conclusie gekomen dat de door Vitesse verstrekte (financiële) informatie op dit moment onvoldoende inzage verschaft in de volledige belangen van de beoogd aandeelhouder en de herkomst van het vermogen van de beoogd aandeelhouder".

De KNVB legt in een statement verder uit waarom voldoende informatie belangrijk het nemen van een dergelijk belangrijke beslissing. "Het licentiesysteem betaald voetbal waarborgt de integriteit en de continuïteit van de competities betaald voetbal en in het verlengde daarvan de BVO’s. Uitgangspunt hierbij is aan de ene kant het beschermen van de bedrijfstak betaald voetbal tegen onwenselijke situaties op het gebied van integriteit en continuïteit en aan de andere kant het toestaan van ‘goede investeringen’ in BVO’s."

Vitesse wist de afgelopen dagen al dat het met de nieuwe beoogde eigenaar (nog) niet ging rondkomen, waardoor een nieuw plan is bedacht. Zo laat algemeen directeur Edwin Reijntjes op de website weten: "Doordat we met Franke nog geen officiële nieuwe eigenaar kunnen presenteren, hebben we - om te komen tot een sluitende begroting voor de beroepscommissie - een (tijdelijk) vangnet moeten creëren. Oftewel, een alternatieve garantie vinden en hernieuwde afspraken maken met Common Group. Dit is gelukt, en daar mogen we met name het regionale bedrijfsleven, Stichting ‘Sterkhouders Vitesse Arnhem’, enorm dankbaar voor zijn. Zij hebben echt hun nek uitgestoken, waardoor we ‘gewoon’ volgende week aan de competitie beginnen. Ook Coley Parry heeft gisteren (vrijdag, red.) een keuze gemaakt in het belang van de club, dat is fijn en zijn wij ook erkentelijk voor."