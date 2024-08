Vitesse maakt supporters blij en haalt routinier met ‘piekfijne linker’ terug naar Arnhem

Vitesse heeft de komst van afgerond. De vleugelverdediger brak ruim tien jaar geleden bij de club uit Arnhem door in het betaalde voetbal. Büttner stond sinds de zomer van 2022 onder contract bij De Graafschap, maar is komend seizoen opnieuw te bewonderen in de Gelredome.

De hernieuwde samenwerking tussen Vitesse en Büttner zat er deze woensdag al aan te komen. De vleugelverdediger was bij De Graafschap nog in het bezit van een contract tot de zomer van 2025, maar kiest dus voor opnieuw een terugkeer in Arnhem. Büttner sloot in 2008 aan bij de hoofdmacht van Vitesse. In 2012 bekroonde hij zijn goede ontwikkeling met een toptransfer naar Manchester United, dat vijf miljoen euro neertelde voor zijn komst. Na omzwervingen bij Dynamo Moskou en Anderlecht keerde Büttner begin 2017 al terug bij Vitesse.

In de zomer van 2019 vertrok hij opnieuw uit Arnhem, om een paar maanden later aan de slag te gaan bij New England in de Verenigde Staten. Dat avontuur duurde niet heel lang. Büttner maakte in de zomer van 2021 bij RKC Waalwijk zijn rentree op de Nederlandse velden, alvorens een jaar later zijn handtekening te zetten onder een contract bij De Graafschap. Nu is hij dus opnieuw speler van Vitesse. “Ik hoop weer van waarde te zijn voor het team en ik kan niet wachten totdat ik het veld mag betreden. Het verhaal van Vitesse maakte mij enthousiast en ik ken de club natuurlijk ook goed”, zo klinkt het namens Büttner in het persbericht. “Ook mijn band met John van den Brom (hoofdtrainer, red.) is belangrijk geweest voor mijn terugkeer.”

Büttner geeft aan dat hij de club ‘altijd’ is blijven volgen. Theo Janssen, actief als hoofdscout in Arnhem, is blij dat een ‘echte Vitessenaar’ heeft besloten om terug te keren op het oude nest. “In deze periode is het fijn om clubmensen bij de ploeg te hebben. We hebben goede gesprekken met hem gehad en we zijn ervan overtuigd dat hij van waarde gaat zijn. Als verdediger, maar ook met zijn piekfijne linker. Hopelijk gaan we dat vaak van hem zien”, aldus Janssen. Büttner speelde tot op heden 196 wedstrijden voor Vitesse. Daarin was hij goed voor dertien doelpunten en 27 assists. Voor De Graafschap kwam hij uiteindelijk tot 68 duels (zes doelpunten en zeventien assists). Büttner heeft in Arnhem zijn krabbel gezet onder een contract voor twee seizoenen.

