Onzelfzuchtige Room komt met mooi gebaar aan Vitesse, dat dicht bij eerste aanwinst is

heeft zijn contract bij Vitesse laten ontbinden, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De Arnhemmers verkeren financieel in zwaar weer en moeten na het terugkrijgen van de proflicentie flink snijden in de salariskosten. Aan de andere kant staat voor een terugkeer in de GelreDome, zo meldt Omroep Gelderland.

Room sloot in 2002 aan bij de jeugdopleiding van Vitesse, waarvoor hij in het seizoen 2008/09 zijn debuut maakte. In zijn eerste periode in Arnhem groeide de ervaren sluitpost uit tot eerste doelman. Na avonturen bij PSV en Colombus Crew keerde hij afgelopen zomer terug in Arnhem, waar hij ook toen weer eerste keuze was. In totaal kwam hij 188 duels in actie voor Vitesse.

“Het zijn schitterende jaren geweest bij Vitesse”, geeft Room aan op de clubwebsite. “Ik heb hier een ontzettend fijne tijd gehad en ben erg blij met alles wat de club mij heeft gebracht. In deze vervelende periode was het een moeilijke beslissing om mijn contract te ontbinden, maar ik weet dat ik de club hiermee het meest help. Ik wil iedereen binnen en rondom de club ontzettend bedanken voor alles wat zij voor mij hebben betekend.”

Algemeen directeur Edwin Reijntjes is erg blij met de beslissing van Room, die de club ontzettend helpt met het ontbinden van zijn contract. “Eloy is een clubman pur sang. Het is ontzettend jammer dat hij de club gaat verlaten. Het siert Eloy als persoon dat hij de club wil helpen en het is dan ook een mooi gebaar dat hij in deze periode de club een steuntje in de rug wil geven.” Room blijft de komende periode meetrainen met het eerste elftal van Vitesse, terwijl hij op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging.

Eerste aanwinst

Volgens de regionale omroep mag Vitesse binnenkort ook de eerste aanwinst voor het nieuwe seizoen verwelkomen. Büttner gaat de overstap maken van De Graafschap naar Arnhem. Toch is dat nog niet helemaal rond. “Ik ga niks bevestigen noch ontkennen”, liet hoofdscout Theo Janssen zich uit over de verdediger. Büttner kwam in het verleden tussen 2008 en 2012 uit voor de Arnhemmers, waarna hij een overstap naar Manchester United verdiende.

Bedankt voor alles, Eloy! 💛🖤 — Vitesse (@MijnVitesse) August 7, 2024

