Jack van Gelder hoort klagende René van der Gijp: 'Ik heb totaal geen medelijden met ze'

Jack van Gelder zich wel iets voorstellen bij de wens van René van der Gijp om er met het programma Vandaag Inside wat vaker tussenuit te gaan. De voormalig voetbalcommentator heeft na het zien van de beelden van de klagende Van der Gijp geen medelijden met de heren van Vandaag Inside, maar snapt wel waar zijn idee vandaan komt.

Van der Gijp gaf onlangs in gesprek met Shownieuws aan dat hij graag een rustmoment zou willen gedurende het seizoen dat Vandaag Inside op televisie is. Bekend is dat de analist de werkdruk hoog vindt en hij zou het een welkome wijziging in de programmering vinden als Vandaag Inside er in de maand april even tussenuit gaat: "Dus januari, februari, maart, dan april niet, en dan weer mei, juni, juli", zei Van der Gijp daarover.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Johan Derksen onthult wat John de Mol tegen Van der Gijp zei over 'VI-boete'

De beelden werden maandagavond getoond in het programma De Oranjezomer, dat Vandaag Inside gedurende de zomer vervangt: "Ik kan het mij wel voorstellen. Ik heb ook nog nooit zo'n lange reeks aan een tafel gezeten, ik klaag nergens over, maar ik kan mij voorstellen dat er op een gegeven moment iets in kan sluipen. Het is monsterlijk wat ze doen", stelt Van Gelder.

De analist vervolgt: "Maar ik heb totaal geen medelijden met ze, want ze krijgen er gigantisch veel geld voor. Het is een wel een hele klus, vijf dagen in de week, dertien of twintig weken achter elkaar. Dat is gewoon een hoop werk", besluit Van Gelder.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Gijp zet appartement te koop: opvallend lage vraagprijs, naakte vrouw hangt aan de muur

René van der Gijp heeft zijn appartement aan de boulevard van Scheveningen te koop gezet.