Bekerwinnaar onthult kort lontje: ‘In het uitgaansleven kan ik exploderen’

is dit seizoen een revelatie in de Eredivisie, en pakte bovendien afgelopen maandag de KNVB-beker met Go Ahead Eagles. De 29-jarige deelt in gesprek met Andy van der Meijde een opvallende 'hobby'.

De oud-voetballer nodigde Edvardsen direct na de gewonnen bekerfinale in voor zijn programma Bij Andy in de auto! Het gesprek tussen beide heren is vrij amicaal, Van der Meijde vraagt de aanvaller het hemd van het lijf. Zo wordt Edvardsen ook naar zijn hobby's gevraagd. "Toen ik jong was...", begint de speler met acht Eredivisiedoelpunten achter zijn naam dit seizoen. Dan volgt een stilte van een paar seconden. "Vechten. Ik houd van vechten."

Van der Meijde laat weten niet verbaasd te zijn. Volgens de ex-Ajacied past Edvardsen bij Deventer, waar de inwoners wel klappen kunnen uitdelen. "Maar het kan ook een probleem zijn", stelt de Zweed. "Als ik uitga met vrienden en er gebeurt iets, of mensen zijn arrogant tegen me dan kan ik ook echt exploderen."

Uitnodiging Van der Meijde

Van der Meijde komt ook nog even terug op de uitnodiging die hij daags na de finale naar Edvardsen stuurde. "Wat dacht je toen ik je gisteren een berichtje stuurde? Dacht je wie de f*** is dit?" De Zweed zet gelijk een grote glimlach op. "Ja, haha. Ik stuurde het naar onze media-medewerkers. Ik vraag ze wel eens of ik interviews mag doen, ik vind dat leuk namelijk. Zo komen mensen ook meer over mij te weten."

© Andy van der Meijde YouTube

