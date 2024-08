James Lawrence, vriend van Monica Geuze, tekent in de Eredivisie

Almere City heeft de komst van James Lawrence bevestigd. De 32-jarige centrumverdediger, elfvoudig international van Wales, tekent voor twee seizoenen in Flevoland.

Voor de linkspoot is Nederland geen onbekend terrein. Hij verhuisde als al vroeg met zijn ouders naar Nederland en speelde onder meer in de jeugd van Ajax en Sparta Rotterdam. Zaterdagavond was hij bovendien samen met zijn vriendin Monica Geuze aanwezig bij Almere City - PSV (1-7).

Zijn professionele debuut maakte hij in augustus 2014 in Slowakije namens AS Trencin, waar hij in vier jaar tijd vier hoofdprijzen won. Lawrence verdiende mede daardoor een miljoenentransfer naar RSC Anderlecht, de club die hij na één seizoen verruilde voor FC Sankt Pauli in de 2. Bundesliga. De afgelopen twee seizoenen stond Lawrence onder contract bij 1. FC Nürnberg.

Op de website van zijn nieuwe club vertelt Lawrence veel zin te hebben om aan de slag te gaan in Almere. "Ik wilde graag in Nederland voetballen en Almere City FC is een ambitieuze club met mooie plannen. Ik ga hard werken om daar aan bij te dragen." Technisch manager Johan Hansma reageert: "We zijn erg blij met de komst van James. Dit omdat we graag de achterhoede wilden versterken met een ervaren verdediger die ook leiderschapskwaliteiten in zich heeft."