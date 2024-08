Johan Derksen velt duidelijk oordeel over optredens Jack van Gelder in De Oranjezomer

Johan Derksen heeft de afgelopen periode een opvallende ontwikkeling bij Jack van Gelder in De Oranjezomer gezien. In de eerste Vandaag Inside-aflevering van het nieuwe seizoen omschrijft Derksen hoe Van Gelder - in zijn ogen - steeds verder is afgezakt naar het niveau van 'een doorsnee gast die mee zit te babbelen zoals elke talkshow er een stuk of vier om de tafel heeft zitten'.

Van Gelder schoof deze zomer als sidekick aan bij Hélène Hendriks, die met De Oranjezomer opnieuw het tijdslot van VI overnam in de periodes dat Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp met reces waren. "Weet je wat zo leuk was?" vraagt Derksen maandag aan zijn tafelgenoten. "Jack begon als een soort kopie van mij", geeft De Snor zelf het antwoord.

"Ik vond hem hartstikke leuk", vervolgt Derksen. "Maar dan komt internet, en de stukjesschrijvers. En je zag Jack steeds genuanceerder worden. En aan het eind van de hele rits was het gewoon een doorsnee gast zoals iedere talkshow een stuk of vier om de tafel heeft zitten. Dan kun je beter thuisblijven!", besluit Derksen.

