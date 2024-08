Jong PSV – Jong Ajax vol hoogtepunten: Drommel pakt penalty, bizarre eigen goal en heldenrol Kaplan

Jong PSV en Jong Ajax hebben hun nieuwe seizoen afgetrapt met een 2-2 gelijkspel. Door een benutte penalty van in de slotfase leek het erop dat de beloftenploeg van de Eindhovenaren er met de winst vandoor gingen. In de allerlaatste seconde was daar echter die roet in het eten gooide.

Nieuwe trainer Alfons Groenendijk koos voor een opstelling vol grote namen bij Jong PSV. Onder meer Joël Drommel, Driouech, Ricardo Pepi, Isaac Babadi en Tygo Land hadden een basisplaats. Laatstgenoemde zorgde in de eerste helft voor het hoogtepunt met een schitterende actie, waarmee hij een Ajacied op pijnlijke wijze te kijk zette.

In de tweede helft kwam de wedstrijd los door een doelpunt van Pepi. De Amerikaan tikte een voorzet van Babadi achter Charlie Setford. Via Don-Angelo Konadu kreeg Jong Ajax een kleine twintig minuten later de kans om vanaf de penaltystip langszij te komen. Een uitblinkende Drommel tikte de buitenkans echter tegen de paal, waardoor Jong PSV op weg leek naar de winst.

Niets bleek minder waar, want in de 85e minuut kwam Jong Ajax alsnog aan de gelijkmaker door een kolderieke eigen goal van Emmanuel van de Blaak. De verdediger werkte de bal tergend langzaam achter Drommel. Van de Blaak dacht in de negentigste minuut met de schrik vrij te komen, toen Driouech een late penalty wist te verzilveren, maar ook deze keer slaagde Jong PSV er niet in om de overwinning over de streep te trekken. Kaplan kopte in de 95e minuut raak en redde het punt voor Jong Ajax.

