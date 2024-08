Perez begrijpt niets van Farioli: ‘Ik weet niet wat daar de bedoeling van is, loopt met ziel onder zijn arm’

Kenneth Perez begrijpt er helemaal niets van dat Jorrel Hato dit seizoen bij Ajax op de linksbackpositie speelt. De analist van ESPN zag de jonge verdediger vorig seizoen nog uitblinken in het hart van de defensie, maar de nieuwe trainer Francesco Farioli ziet in hem zijn eerste optie op de linkerflank. Perez vraagt zich af wat daarvan de bedoeling is.

Hato debuteerde begin 2023 in de hoofdmacht van Ajax en kon in de laatste competitiewedstrijden van dat seizoen al rekenen op een basisplaats. Toenmalig trainer John Heitinga stelde de jonge Hato destijds op als linksback, omdat hij centraal achterin al de keuze had uit onder meer Jurriën Timber, Edson Álvarez en Calvin Bassey. Maurice Steijn zag in Hato een centrale verdediger en ook John van ’t Schip posteerde hem op die positie. Farioli doet het vooralsnog echter anders. De Italiaan ziet in Hato zijn eerste keuze op de linksbackpositie.

Perez heeft daar zo zijn twijfels over. “Hato als linksback… Ik weet niet wat daar de bedoeling van is”, zo klinkt het zondagavond in het programma Dit was het Weekend op ESPN. “Vorig jaar was hij toch heel erg goed als linker centrale? Hier loopt hij een beetje, vind ik, met zijn ziel onder zijn arm.” Hato kopte zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen NAC Breda nog wel de gelijkmaker binnen uit een hoekschop, maar kon niet voorkomen dat Ajax in de blessuretijd tegen de eerste competitienederlaag van dit seizoen aanliep. Hato werd na afloop nog gevraagd naar zijn positiewisseling. De Ajacied vertelde dat hij er veel met Farioli over heeft gesproken.

