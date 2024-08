Kenneth Perez is hard voor collega: 'Dat moet je echt niet opschrijven, dan sta je echt voor schut'

Willem Vissers heeft maandagavond voor verbazing gezorgd bij collega Kenneth Perez in het programma Voetbalpraat op ESPN. De journalist van De Volkskrant is van mening dat Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther de fout inging bij de openingstreffer van Sparta Rotterdam. Perez kan zich daar totaal niet in vinden.

Vissers bespreekt in het programma Voetbalpraat een aantal keuzes van Feyenoord-trainer Brian Priske, die tot nu toe niet goed uitgepakt hebben: "Hij heeft een risico genomen door het kind van de club Justin Bijlow, die ongeveer even goed is als Wellenreuther, niet in de goal te zetten. Dat was niet erg geweest als Wellenreuther foutloos was geweest, maar Wellenreuther maakte tegen Willem II een fout en zondag weer een", stelt Vissers, waarna Perez hem onderbreekt: "Welke fout was dat zondag?"

Vissers bedoelt het optreden van Wellenreuther bij de openingstreffer van Sparta van Camiel Neghli: Ja, dat die uitkomt. Dat hij zo uitkomt", zegt Vissers vervolgens, waarna Perez hem onderbreekt: "Willem, Willem... Hij moet uitkomen! Willem, dat is geen fout. Dat moet je echt niet opschrijven, dan sta je echt voor schut", zegt Perez tegen zijn collega. Vissers blijft erbij dat hij het niet overtuigend vond van Wellenreuther, maar zwakt zijn standpunt wel wat af: "Ik vond het niet sterk gekeept. Oké, het pakt in elk geval ongelukkig uit", besluit de journalist.

