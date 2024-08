Kenneth Perez: 'Hij heeft een ongelooflijk hart, maar is een chaoot in optima forma'

is een belangrijke speler voor Feyenoord, vindt Karim El Ahmadi. De vleugelverdediger maakte zondagavond de 1-2 in de spectaculaire wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, die Feyenoord via strafschoppen won na een 4-4 gelijkspel.

“Ik moet zeggen dat hij in balbezit misschien af en toe het overzicht verliest, maar ik denk dat hij eind vorig seizoen - ook in grote wedstrijden - toch wel liet zien dat hij in het druk zetten en het afjagen echt wel een grote rol kan spelen bij dit Feyenoord”, zegt El Ahmadi bij ESPN.

Artikel gaat verder onder video

“Ik vind dit echt wel een belangrijke speler voor Feyenoord. Wat hij verdedigend doet, doet hij wel echt goed. Hij moet alleen een beetje doseren af en toe”, adviseert de voormalig middenvelder van Feyenoord.

LEES OOK: Joey Veerman spreekt op persconferentie grote irritatie over Feyenoord uit

Voorafgaand aan de 3-3 van Guus Til kon Nieuwkoop de bal niet wegwerken uit het strafschopgebied. “Bart Nieuwkoop is een zeer chaotische speler”, vindt Kenneth Perez. “Hij speelt met een ongelooflijk hart zijn wedstrijden. Alleen is hij een chaoot in optima forma. Als je eigenlijk heel rustig kan wegwerken, denkt hij: oh, er gebeurt van alles en nog wat!”

🔥 Bart Nieuwkoop schiet Feyenoord op voorsprong na een schitterende actie en pass van Santiago Gimenez! 1️⃣-2️⃣#psvfey — ESPN NL (@ESPNnl) August 4, 2024 🏹 Guus Til schiet PSV naar 3️⃣-3️⃣!#psvfey — ESPN NL (@ESPNnl) August 4, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Opmerkelijke en onsportieve actie van Noa Lang zorgt voor woede bij voetbalfans

PSV'er Noa Lang kreeg op slag van rust een gele prent van scheidsrechter Jeroen Manschot in het duel met Feyenoord.