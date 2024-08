Kritische Driessen vraagt zich één ding af over transfer Weghorst naar Ajax

Valentijn Driessen toont zich kritisch op het transferbeleid van Ajax, dat op het punt staat de komst van wereldkundig te maken. De chef voetbal van De Telegraaf vraagt zich af waar de Amsterdammers mee bezig zijn, aangezien trainer Francesco Farioli in de personen van en al twee spitsen tot zijn beschikking heeft.

In een video-item van De Telegraaf gaat Driessen, chef voetbal bij diezelfde ochtendkrant, in op de aanstaande transfer van Weghorst, die zal overkomen van Championship-club Burnley. In een eerder stadium werd de geboren Tukker ook in verband gebracht met FC Twente, maar de duidelijke voorkeur van de international gaat uit naar Amsterdam. "Als je gevraagd wordt door Ajax en Twente dan kiezen negen van de tien spelers voor Ajax en ze spelen weliswaar Europa League, maar dat doet Twente ook", legt Driessen uit. "Het is ook leuk om in de keuken te mogen kijken bij een topclub in Nederland, die in verval is geraakt en waar hij ook kan helpen aan de wederopbouw."

Presentatrice Karlijn Bernoster vraagt vervolgens of dat ook het plan van Weghorst zelf is. "Nou, daar is Ajax mee bezig", antwoordt Driessen. "Maar ik vraag me af of ze wel weten waar ze mee bezig zijn. Het lijkt namelijk of ze maar wat doen. Je hebt Brobbey en Weghorst en die twee kun je niet samen laten spelen. Akpom moet weg en nu ineens komt Brobbey weer op de markt, want die is ook door Ajax bijna te koop aangeboden. Hij mag ook weg, dus ik weet niet of ze weten wat ze allemaal in huis halen."

Gaat Ajax nog een spits verkopen?

De kans lijkt klein dat Farioli na het sluiten van de zomerse transferperiode nog altijd kan beschikken over zowel Weghorst als Brobbey én Akpom. Waar een vertrek van de 22-jarige Brobbey lange tijd onbespreekbaar was voor Ajax, werd eerder deze week duidelijk dat dat inmiddels niet meer wordt uitgesloten. Op avances van Nottingham Forest, dat naast Feyenoord-spits Santiago Giménez lijkt te grijpen, wenste het kamp-Brobbey echter niet in te gaan. Ook Akpom zou de deur in de Johan Cruijff ArenA na één seizoen alweer achter zich dicht kunnen trekken. Er lijkt momenteel echter geen club bereid aan de vraagprijs van de Amsterdammers te voldoen, waardoor Voetbal International-journalist Tim van Duijn eerder deze week de verwachting uitsprak dat Akpom verhuurd zal gaan worden.

