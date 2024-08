L’Équipe: ‘Ajax-trainer Farioli krijgt vervelende dreun van oude club te verwerken’

Francesco Farioli heeft een poging gedaan om zich te versterken met oude bekende , zo weet Franse L’Équipe. OGC Nice zou een bod van Ajax op de 23-jarige aanvaller hebben afgewezen.

Ruim een maand geleden maakte Foot Mercato al bekend dat de Amsterdammers geïnteresseerd zijn in de diensten van Guessand. Ajax is al langere tijd op zoek naar een nieuwe centrumspits, maar voordat het zelf zaken kan doen, moet het eerst spelers zien te verkopen aan andere clubs.

Toch heeft Alex Kroes een poging gewaagd bij Nice. Het bod op Guessand, die nog een contract heeft tot medio 2026, is echter resoluut naar de deur gewezen. L’Équipe schrijft dat de kersvers international in januari een contractvoorstel had afgewezen, waardoor Nice openstond voor een transfer. De vraagprijs lag rond de twintig miljoen euro.

Door de blessure van Terem Moffi, die een gescheurde kruisband opliep, is Guessand echter een belangrijke speler geworden in de formatie van Nice. De Franse club beschikt momenteel alleen over hem en Gaëtan Laborde als aanvallers. Niet alleen Ajax heeft interesse in Guessand, want ook Bologna, VfL Wolfsburg, Villarreal en Girona hebben de Ivoriaan op de radar.

