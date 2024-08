Verweij kan keuzes Farioli niet waarderen: 'Mensen betalen 40 euro, ik vind dat écht niet kunnen'

Mike Verweij kan het niet waarderen dat Ajax-trainer Francesco Farioli zijn opstelling in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen op liefst zes posities had gewijzigd. De clubwatcher van De Telegraaf is van mening dat Farioli het niet kan maken naar de supporters, die tientallen euro’s neertellen voor een wedstrijdkaartje.

Het nieuws over de opstelling van Ajax voor het eerste competitieduel kwam zaterdagavond al naar buiten. Farioli wijzigde zijn basiself op liefst zes posities ten opzichte van de heenwedstrijd tegen Panathinaikos in de derde kwalificatieronde van de Europa League. Donderdag, vier dagen na de wedstrijd tegen sc Heerenveen, speelt Ajax de return tegen de Grieken om een plekje in de play-offs. “Zijn keuzes werden waarschijnlijk gemaakt vanwege zijn obsessie voor fitheid, want hij stuurde een veredeld tweede elftal het veld in”, zegt Verweij in de podcast Kick-off.

Devyne Rensch, Jorrel Hato, Jordan Henderson, Kian Fitz-Jim, Kenneth Taylor en Carlos Forbs begonnen tegen sc Heerenveen allemaal op de bank. Brian Brobbey en Bertrand Traoré moesten het eveneens doen met een reserverol. Verweij vindt het richting de eigen supporters niet kunnen dat Farioli zoveel belangrijke spelers en publieksfavorieten op de bank houdt. “Ik hoorde ook mensen die gaan dan met twee, drie kinderen naar het stadion. Ze betalen veertig euro voor een kaartje, kopen eten en drinken, misschien nog een shirtje in de fanshop. En dan zie je Ajax 2 voetballen tegen Heerenveen. Ik vind dat écht niet kunnen.”

Verweij had het anders aangepakt. “Je kunt ook gewoon met je fitste elftal beginnen, een half uur vol gas geven en dan je sterspelers met het oog op Panathinaikos wisselen en dan rust geven. Ik vind het pokeren. Het pakt allemaal goed uit, dus hij krijgt het voordeel van de twijfel.”

