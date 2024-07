‘Farioli wil naast Rosario nóg een speler van OGC Nice naar Ajax halen’

De voorbereiding van Ajax is inmiddels in volle gang en op de achtergrond is de club druk bezig de selectie van nieuwe impulsen te voorzien. De kersverse hoofdtrainer Francesco Farioli hoopt dat hem volgt naar Amsterdam en ziet het naar verluidt ook zitten om los te weken bij OGC Nice. Dat meldt Foot Mercato althans. Guessand staat al jaren onder contract in Zuid-Frankrijk en werkte vorig jaar nog samen met Farioli.

Een centrumspits staat overduidelijk op het verlanglijstje van Ajax. De Amsterdammers houden rekening met een vertrek van de vorig jaar aangetrokken Chuba Akpom en willen indien de Engelsman inderdaad van club wisselt een nieuwe concurrent voor Brian Brobbey aantrekken. Wout Weghorst staat naar verluidt bovenaan het wensenlijstje, maar nu wordt dus ook de naam van Guessand in verband gebracht met een overgang naar de Johan Cruijff ArenA.

Volgens Foot Mercato ziet Farioli het wel zitten om in Amsterdam herenigd te worden met de 23-jarige aanvalsleider. Guessand doorliep een deel van de jeugdopleiding van OGC Nice, maar een serieuze kans in de hoofdmacht liet even op zich wachten. Hij speelde in het seizoen 2020/21 op huurbasis voor Lausanne-Sport en was twee seizoenen later eveneens op huurbasis actief voor FC Nantes. De voorbije jaargang maakte hij ‘gewoon’ onderdeel uit van de selectie van Farioli en kwam hij in 38 wedstrijden in alle competities - de Ligue 1 en Coupe de France - tot zeven doelpunten en twee assists. Guessand speelde tot op heden 67 wedstrijden in de hoofdmacht van Nice, goed voor acht treffers en vijf assists.

Guessand debuteerde vorige maand nog voor de nationale ploeg van Ivoorkust. Hij heeft in Nice nog een contract tot medio 2026, dus Ajax zal een transfersom moeten neertellen om hem eventueel naar Amsterdam te kunnen halen. Foot Mercato maakt echter nog geen melding van gesprekken tussen de clubs. Of Guessand überhaupt een optie is voor de nummer vijf van het afgelopen seizoen in Nederland, zal de komende tijd dus moeten blijken.

Terwijl het EK in volle gang is, bereidt Ajax zich al voor op het nieuwe seizoen.