'Hij speelde tegen Heerenveen misschien wel zijn beste wedstrijd voor Ajax'

Ajax dankte en vooral ook voor de overwinning op sc Heerenveen in de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen, maar de uitblinkers stonden achterin. Zowel als kan terugkijken op een prima seizoensouverture. Jop van Kempen van Het Parool zag Sutalo ‘misschien’ wel zijn beste wedstrijd voor Ajax spelen.

Ajax trok vorig jaar veel geld uit om de defensie van nieuwe impulsen te voorzien. Voor Sutalo werd minstens 20,5 miljoen euro betaald, Gaaei kwam voor 4,5 miljoen euro over vanuit zijn thuisland Denemarken. Maar zowel Sutalo als Gaaei beleefde een seizoen om snel te vergeten. Sutalo was vaker wel dan niet het mikpunt van kritiek, Gaaei regelmatig de schlemiel. Na zijn vroege wissel in De Klassieker tegen Feyenoord in Amsterdam werd hij een paar maanden later op bezoek bij AZ opnieuw voortijdig naar de kant gehaald.

Gaaei krijgt van Francesco Farioli een tweede kans en die pakt hij met beide handen aan. “Dankzij een heldere taakomschrijving, die consciëntieus wordt ingeslepen, weet bijvoorbeeld Gaaei meer wat van hem wordt verlangd dan in zijn eerste seizoen in Amsterdam”, zo schrijft Van Kempen. “Die veranderde werkwijze maakt de wat onstuimige hardloper met de aardige voorzet niet meteen tot een begaafde technicus, maar Gaaei verliest minder vaak de bal. Bovendien weet hij zich bij balverlies beter gesteund door het collectief. Zijn zwakheden worden onder Farioli beter gecamoufleerd, waardoor hij met meer vertrouwen gaat spelen.”

Dat laatste geldt ook voor Sutalo. De Kroaat kwam vorig jaar met hoge verwachtingen over van Dinamo Zagreb, maar kon die allesbehalve waarmaken. Hij wordt inmiddels volop in verband gebracht met een vertrek uit Amsterdam, maar Farioli vertelde vorige week na de zege op Panathinaikos al dat hij de verdediger dolgraag wil behouden. In de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen bleek waarom. Ven Kempen ziet dat de Kroaat met meer vertrouwen aan het voetballen is. “Hij speelde tegen Heerenveen misschien wel z’n beste wedstrijd voor Ajax. Zelfs de hachelijke balletjes op medespelers wist de Kroaat tot een minimum te beperken. Sutalo profiteert onmiskenbaar van de trainerswissel, zoals de hele defensie profiteert. In vier officiële wedstrijden kreeg Ajax slechts één doelpunt tegen.”

