Ajax-speler laat zich na zege op Heerenveen opnieuw volledig gaan

Ajax boekte zondagmiddag een 1-0 overwinning op sc Heerenveen en is het nieuwe seizoen in de Eredivisie daarmee begonnen met drie punten. De zege werd na afloop vooral door Sivert Mannsverk uitbundig gevierd met het publiek. De Noorse middenvelder liet zich onlangs na de return tegen Vojvodina al volledig gaan en had ook na de wedstrijd tegen sc Heerenveen de smaak te pakken.

Francesco Farioli verbaasde vriend en vijand door zijn opstelling voor de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen op liefst zes posities te wijzigen ten opzichte van het heenduel met Panathinaikos in de derde kwalificatieronde van de Europa League. Mannsverk was een van de ‘nieuwkomers’ in de basiself. Het waren voor de aankoop van vorig jaar zijn eerste minuten in het nieuwe seizoen, nadat hij de eerste wedstrijd tegen Vojvodina had moeten missen wegens een schorsing, in de return op de bank bleef en ook tegen Panathinaikos niet binnen de lijnen verscheen.

Mannsverk speelde tegen sc Heerenveen een verdienstelijke wedstrijd, zonder al teveel op te vallen. Na het laatste fluitsignaal waren de schijnwerpers daarentegen op hem gericht. Mannsverk baarde al opzien door na afloop van de return tegen Vojvodina, waarin hij dus niet in actie was gekomen, de 1-3 overwinning uitbundig te vieren met de meegereisde supporters uit Amsterdam. Zondag na de eerste competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen herhaalde hij dat, maar dan in de eigen Johan Cruijff ArenA en vóór de F-Side, waar de fanatieke aanhang van Ajax zich altijd verzameld. Ajax deelt de beelden van het ‘feestje’ op social media. “Sivert en de jongens”, zo klinkt de caption.

Sivert & the boys 😆 pic.twitter.com/EjobFfEdol — AFC Ajax (@AFCAjax) August 11, 2024

