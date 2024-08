Vink plaatst serieuze vraagtekens bij besluit Farioli: 'Waarom blijft hij wél in de selectie zitten?'

Marciano Vink kan zich niet helemaal vinden in het besluit van Ajax-trainer Francesco Farioli om terug te zetten naar Jong Ajax. De middenvelder uit de eigen opleiding verscheen in het afgelopen seizoen nog regelmatig binnen de lijnen bij de hoofdmacht, maar komt voorlopig niet voor in de plannen van Farioli. Vink vraagt zich af waarom een speler als Sivert Mannsverk wél bij het eerste mag blijven.

Vos debuteerde twee seizoenen geleden onder interim-trainer John Heitinga in Ajax 1 en stevende vorig jaar zelfs af op een basisplaats. Opvallend was zijn invalbeurt in de thuiswedstrijd tegen Olympique Marseille in de groepsfase van de Europa League, toen hij direct na de rust zijn opwachting maakte, maar door twee gele kaarten de eindstreep niet haalde. De Ajax-achterban was desondanks te spreken over het optreden van de jeugdspeler en liet dat blijken met een staande ovatie.

Vos kwam in het afgelopen seizoen uiteindelijk tot veertien wedstrijden in de hoofdmacht. In de nieuwe jaargang lijkt er voor hem geen rol weggelegd. Vos kreeg evenals Owen Wijndal, Benjamin Tahirovic en Borna Sosa te horen niet voor te komen in de plannen van Farioli. Wijndal, Tahirovic, Sosa en Vos werden teruggezet naar Jong Ajax en mogen uitkijken naar een nieuwe club, waarbij Vos in aanmerking lijkt te komen voor verhuur. Vink plaatst er zijn vraagtekens bij. “Ze hebben gekeken voor welke spelers ze nog een mooie prijs kunnen krijgen en voor welke positie ze teveel spelers hebben. Dan heb je dus die vijf spelers die zijn teruggezet naar Jong, waarbij ik toch echt wel mijn vraagtekens heb bij het feit dat bijvoorbeeld Mannsverk wel in de selectie blijft zitten en een Vos dan bij Jong mee moet trainen”, zei Vink donderdag in het programma Voetbalpraat op ESPN.

Vos tekende vorig jaar zomer nog een nieuw contract in Amsterdam. Zijn verbintenis loopt tot de zomer van 2028. Vink vraagt zich af wat nou precies het plan is met de middenvelder. Presentator Milan van Dongen vraagt zich af of Ajax in Vos misschien wel een ‘verkoopbare’ speler ziet. Vink stelt dat het voor een transfer naar het buitenland nu nog te vroeg is. “Vos heeft natuurlijk ook nog niet heel veel laten zien, dus op welke gronden zou hij dan verkoopbaar moeten zijn? Ik weet niet of dat de juiste start is, om als jeugdspeler onder die voorwaarden naar het buitenland te gaan, want was is je entree?”, doelt Vink op het aantal wedstrijden van Vos in Ajax 1. “Dat is in het buitenland natuurlijk ook niet veel, dus je maakt het voor zo’n Vos ook heel erg lastig.”

Mannsverk hoeft tot op heden ook niet te rekenen op speeltijd. Het eerste duel met Vojvodina in de tweede voorronde van de Europa League moest hij wegens een schorsing missen, maar tijdens de return in Servië en de heenwedstrijd tegen Panathinaikos bleef hij op de bank. Over Vos werd door ESPN-verslaggever Cristian Willaert gezegd dat hij zich niet had aangesloten bij Jong Ajax en een individueel trainingsschema volgde, maar dat bleek niet te kloppen.

