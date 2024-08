Feyenoord en PSV kennen Champions League-opponenten: bekijk hier de volledige loting

De loting voor de competitiefase van de Champions League is verricht. Zowel Feyenoord als PSV kent zijn tegenstanders in het Europese hoofdtoernooi. De Rotterdammers moeten aan de bak: zij werden donderdagavond in Monaco gekoppeld aan onder meer Manchester City, Bayern München en Bayer Leverkusen. Voor PSV rolden ook twee fraaie tegenstanders uit de computer: Liverpool en Paris Saint-Germain.

Dit seizoen wordt een compleet nieuwe opzet van de eerste fase van het hoofdtoernooi van de Champions League geïntroduceerd. Het deelnemersveld is uitgebreid van 32 naar 36 clubs, die waren verdeeld in vier potten van ieder negen clubs. PSV en Feyenoord waren ingedeeld in pot 3.