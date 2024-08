Loting Champions League en Europa League: mogelijke tegenstanders FC Twente en Ajax, absolute grootmacht valt af

De UEFA verricht maandagmiddag de lotingen voor de play-offrondes van de Champions League en de Europa League. Voor FC Twente en Ajax is dat het moment waarop ze hun mogelijke tegenstanders leren kennen op weg naar een Europese groepsfase.

Loting Champions League

FC Twente moet in de derde voorronde eerst nog zien af te rekenen met Red Bull Salzburg. Als dat lukt, kan de Enschedese club het opnemen tegen Rangers FC, Dynamo Kiev, Slavia Praag of Union Sint-Gillis. De loting voor de play-offronde is om 12.00 uur.

Loting Europa League

Ajax treft in de derde voorronde eerst Panathinaikos. Als de Amsterdammers dat tweeluik overleven, kunnen ze gekoppeld worden aan in totaal negen verschillende clubs. De loting voor de play-offronde van de Europa League is om 13.00 uur.

Maandagochtend is al een voorloting gedaan, waardoor het aantal mogelijke tegenstanders is gekrompen. Onder meer het Besiktas van Giovanni van Bronckhorst kan nog wel uit de koker komen.

Mogelijke tegenstanders Ajax:

Besiktas JK (Turkije)

Lincoln Red Imps FC (Gibraltar) / FK Dinamo Minsk (Wit-Rusland)

The New Saints FC (Wales) / FC Petrocub Hîncești (Moldavië)

Jagiellonia Białystok (Polen) / FK Bodø/Glimt (Noorwegen)

Loting Conference League

Maandag wordt om 14.00 uur ook geloot voor de play-offronde van de Conference League. Die loting is voor Ajax relevant indien het verliest van Panathinaikos. Dan rest voor Ajax alleen nog deelname aan de Conference League.

Maandagochtend is al een voorloting gedaan, waardoor het aantal mogelijke tegenstanders is gekrompen. Onder meer Chelsea en Fiorentina zijn afgevallen als mogelijke opponenten. Chelsea heeft verreweg de hoogste coëfficiënt in de Conference League en is de grootste club die deelneemt aan het toernooi.

Mogelijke tegenstanders Ajax:

FC Kopenhagen (Denemarken) / FC Baník Ostrava (Tsjechië)

FC Heidenheim (Duitsland)

RC Lens (Frankrijk)

Omonia FC (Cyprus) / MOL Fehérvár FC (Hongarije)

SK Rapid Wien (Oostenrijk) / Trabzonspor (Turkije)