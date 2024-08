Madueke spaarzaam lichtpunt bij schrikbarend slecht Chelsea tegen ontketende Haaland

Manchester City heeft zaterdagnacht een vrij eenvoudige overwinning geboekt op Chelsea in een oefenwedstrijd. Mede dankzij een hattrick van wonnen the Citizens met 4-2 in het Ohio Stadium in Columbus.

De inzetbaarheid van Haaland was voor de wedstrijd nog twijfelachtig, omdat de spits in de vorige oefenwedstrijd tegen Barcelona (2-3 nederlaag) fysieke klachten leek te hebben toen hij in de pauze werd gewisseld. Hij stond echter aan de aftrap en speelde al snel een hoofdrol. In de tweede minuut kreeg Haaland een penalty na een vermeende overtreding van Levi Colwill.

De Noor benutte de strafschop, maar moest 'm opnieuw nemen, vermoedelijk omdat de scheidsrechter nog niet had gefloten. Ook met zijn tweede poging maakte Haaland geen fout: 1-0. Nadat Chelsea de aftrap nam, werd de bal razendsnel ingeleverd door Moisés Caicedo en kon Haaland zijn tweede doelpunt maken.

Tien minuten na de pauze leverde Chelsea de bal opnieuw zomaar in – ditmaal was Raheem Sterling de schuldige – en Man City profiteerde opnieuw. Oscar Bobb zorgde in de korte hoek voor de 3-0. Daarna ging het wéér fout vanaf de aftrap voor Chelsea en completeerde Haaland zijn hattrick.

Met een poeier op aangeven van Noni Madueke maakte Raheem Sterling er 4-1 van. De ingevallen Madueke kwam zelf ook op het scoreformulier, toen hij in minuut 89 werd weggestuurd door Romeo Lavia, het zestienmetergebied bestormde en de linkerhoek uitzocht. Madueke scoorde woensdagnacht ook al tegen Club América (3-0 zege).

Opstelling Manchester City: Ortega Moreno (Carson 80’), Lewis (Susoho 70’), Phillips (Mfuni 87’), Gvardiol Doyle 87’), Wilson-Esbrand (Galvez 46’), Kovacic (Wright 80’), McAtee (Perrone 80’), O’Reilly (Samuel 87’), Bobb (Fatah 70’), Grealish (Ndala 70’), Haaland (C) (Oboavwoduo 80’).

Opstelling Chelsea: Sanchez, James (C), Tosin (Badashile 59’), Colwill, Gusto, Lavia, Caicedo (Sterling 46’), Enzo (Guiu 59’), Dewsbury-Hall, Nkunku, Mudryk (Madueke 46’).