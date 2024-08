Mario Been zorgt voor hilariteit met pijnlijke grap over Brian Brobbey

Mario Been heeft zaterdagavond de lachers op zijn hand gekregen in De Eretribune op ESPN. De oud-voetballer en -trainer meldt plotseling met een stalen gezicht dat zijn vroegere werkgever Feyenoord van plan is voor de eerstvolgende Klassieker tegen Ajax opnieuw netten op te hangen in De Kuip.

Beide rivalen staan tijdens de vierde speelronde, op zondag 1 september, in Rotterdam-Zuid voor het eerst dit seizoen tegenover elkaar. Been meldt in het ESPN-programma, kijkend op zijn telefoon, dat tijdens het risicoduel - waarbij al jaren geen uitpubliek welkom is - weer netten in het stadion zullen komen te hangen.

"Voor het gooien weer?", vraagt tafelgenoot Kees Kwakman, waarop Been zijn clou erin gooit. "Nee, om de mensen te mensen te beschermen tegen eventuele strafschopppen van Brian Brobbey!", waarop de hele tafel in lachen uitbarst. "Ik krijg 'm nét binnen", grijnst Been.

Brobbey kende afgelopen donderdag een ongelukkige invalbeurt bij Ajax in de return in Amsterdam tegen Panathinaikos, in de voorronde van de Europa League. De spits legde in de beslissende strafschoppenserie twee keer aan vanaf elf meter. Zijn eerste inzet, de vierde in de serie, werd echter gekeerd door doelman Bartlomiej Dragowski. Later kreeg Brobbey de kans zich te revancheren, maar zijn tweede poging - waarmee hij het duel had kunnen beslissen - vloog hoog over. Uiteindelijk werden de missers van de Oranje-international Ajax niet fataal: omdat Remko Pasveer vijf Griekse inzetten keerde kon Anton Gaaei na niet minder dan 34 (!) penalty's voor de beslissing zorgen.

