Werkt Feyenoord mee aan vertrek? ‘Ik denk dat er afspraken zijn gemaakt met hem’

De analisten van Voetbalpraat van ESPN denken dat Feyenoord mee gaat werken aan een mogelijke deal met . Onder meer Mario Been denkt dat de Rotterdammers, in tegenstelling tot PSV met Olivier Boscagli, een transfer niet in de weg zullen zitten.

“Hij wil natuurlijk ook een stap maken naar een hele grote competitie, houdt zo’n jongen maar eens tegen”, begint Been. “Daar is hij toch ook gewoon klaar voor?”, reageert Vincent Schildkamp. “Absoluut! Zeker!”, antwoordt Been gedecideerd.

Tijmen van Wissing genoot afgelopen weekend van Geertruida tegen PEC. “Hij is de enige die bij een 1-5 voorsprong blijft gaan. Hij is zo goed”, aldus de verslaggever van RTV Oost. Schildkamp denkt dat Geertruida de hulp van Feyenoord nodig heeft om een zomerse transfer te maken. “Maar dat zijn er wel meer”, verzekert Been.

Kees Kwakman mengt zich in het gesprek: “Ik denk dat die situatie wel wat anders zit dan bij Boscagli. Dat ze Geertruida die stap gunnen. Vorige keer waren ze eigenlijk al rond met RB Leipzig?”, zegt de Volendammer. “Ik denk dat daar wel afspraken mee zijn gemaakt”, aldus Been. “Dat denk ik ook, want ze hebben ook nog wat spelers op die positie achter de hand”, sluit Kwakman af.

