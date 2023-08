AD bevestigt afketsen transfer Geertruida; BILD weet de reden

De transfer van Lutsharel Geertruida naar RB Leipzig is geklapt, zo meldt het Algemeen Dagblad in navolging van internationale media. Eerder meldden BILD en Fabrizio Romano al dat de deal waarschijnlijk niet zou doorgaan. De Feyenoorder leek hard op weg naar de Duitse subtopper, totdat Romano met het verrassende nieuws kwam dat de transfer op instorten staat. De Rotterdammers zouden té hebzuchtig zijn geweest tijdens de onderhandelingen.

Het was al langer bekend dat Geertruida openstond voor een transfer naar Duitsland. De verwachting was dat de verdediger voor een bedrag van dertig miljoen euro, plus bonussen van ongeveer twee miljoen euro, zou verkassen naar Leipzig. BILD meldt dat Max Eberl, directeur voor Die Roten Bullen, inderdaad met een bod is gekomen van dat bedrag, maar dat Feyenoord dit heeft afgewezen.

De clubleiding van de Rotterdammers zouden met een tegenbod zijn gekomen van zo’n 36 miljoen euro, en dat vond Leipzig teveel. Daarom schakelden de Duitsers door naar Castello Lukeba van Olympique Lyon. De twintigjarige Fransman wordt gezien als ‘de ideale oplossing’, maar is waarschijnlijk nog duurder dan Geertruida.

Lukeba zou al een contract hebben getekend tot 2028 bij Leipzig, maar Lyon laat de verdediger niet gaan. De Franse club zou meerdere keren hebben uitgesproken dat het geen zaken wil doen met de jonge stopper. Naar verluidt zou de clubleiding van Leipzig het vorige aanbod van zo’n 35 miljoen euro willen overtreffen.