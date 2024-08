Marokko-fan laat zien hoe het moet met heerlijke solo-goal op Spelen

Tijdens de halve finale op de Olympische Spelen tussen Marokko en Spanje had het eerstgenoemde land in de absolute slotfase een doelpunt nodig om de finale van het toernooi te kunnen bereiken. Dat lukte ook, maar toen bleek dat het een fan was die raak had geschoten, werd de gelijkmaker alsnog afgekeurd. Spanje won de wedstrijd met 1-2 en schakelde daarmee Marokko uit.

De Afrikaanse ploeg was in de eerste helft op een 1-0 voorsprong gekomen door een benutte penalty van Soufiane Rahimi. Na rust draaide Spanje het echter compleet om: na een dik uur maakte Fermin Lopez de 1-1, waarna diezelfde Lopez vijf minuten voor tijd de assist gaf voor het winnende doelpunt van Juanlu Sánchez. Marokko drukte hierna nog aan, maar het lukte de ploeg niet om nog een doelpunt te maken.

Artikel gaat verder onder video

Gescoord werd er wel door Marokko, maar dat doelpunt zou later worden afgekeurd. Een Marokkaanse fan was het veld opgekomen, zoals er wel vaker supporters te zien zijn op de velden tijdens deze Olympische Spelen, en liet zich van zijn beste kant zien. De fan pakte de bal af van de keeper van Spanje, Arnau Tenas, en speelde als een volleerd spits vier stewards uit. De fans van Marokko gingen uit hun dak, maar wisten ook dat dit doelpunt niet goedgekeurd zou worden. Enkele minuten later greep de VAR in en stonden De Leeuwen van de Atlas alsnog met lege handen.

