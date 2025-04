FIFA heeft geweldig nieuws voor Makkelie en Dieperink

Danny Makkelie en Rob Dieperink hebben mooi nieuws gekregen van de FIFA. Aan het eind van het seizoen staat er een prestigieuze klus op het programma: het wereldkampioenschap voor clubteams. Makkelie wordt ingezet als scheidsrechter, Dieperink als VAR.

Het WK voor clubs vindt plaats tussen 14 juni en 13 juli in de Verenigde Staten. Hoewel er geen Nederlandse vertegenwoordiging aanwezig zal zijn wat clubs betreft, is dat voor de arbitrage geheel anders.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Loting WK voor clubs 2025: het toernooi waar niemand om vroeg, maar wel kreeg

Wereldvoetbalbond FIFA, de organisator achter het toernooi, heeft maandag de lijst met scheidsrechters bekendgemaakt. Makkelie is de enige Nederlandse arbiter op de lijst van 35 geselecteerden. Vaste assistenten Hessel Steegstra en Jan de Vries zullen de scheidsrechter volgen naar de VS. Het is het tweede goede nieuws deze week voor Makkelie, die ook al de KNVB-Bekerfinale toegewezen kreeg.

Ook Dieperink mag een bijdrage gaan leveren aan het WK, in de hoedanigheid van videoscheidsrechter. Het toernooi zal deze editie voor het eerst 32 deelnemers kennen, verdeeld over acht groepen. Een andere noviteit op het WK, die direct effect heeft op Makkelie, is het feit dat scheidsrechters een bodycam zullen dragen tijdens de wedstrijden.

