Matthijs de Ligt komt met statement op Instagram en reageert op petitie

heeft in een bericht op Instagram afscheid genomen van de supporters van Bayern München. De verdediger verkast naar Manchester United, dat zijn komst ieder moment officieel bekend kan maken.

"Beste Bayern-fans", opent de Nederlander. "Ik wil ieder van jullie bedanken voor al jullie liefde en steun. Ik heb twee geweldige jaren doorgebracht bij deze prachtige club. Het was een ware eer om voor een club als Bayern München te hebben gespeeld. We hebben samen onvergetelijke momenten beleefd, zoals het winnen van de titel en verschillende geweldige Champions League-avonden. Deze herinneringen zullen me altijd bijblijven."

"Daarom is het verlaten van deze club bitterzoet", legt De Ligt uit. "Ik zal altijd de liefde en steun herinneren die ik heb ontvangen van de spelers, de stafleden en van de fans. De recente petitie die door zoveel van jullie is ondertekend, heeft me diep geraakt." Ruim 70.000 fans tekenden een petitie om De Ligt in München te houden. "Bedankt allemaal voor de twee geweldige jaren. Ik wens FC Bayern veel succes met het winnen van nog veel meer prijzen, zoals Bayern altijd heeft gedaan. Mia San Mia ❤️."

LEES OOK: Ajax mag miljoenen bijschrijven na transfers De Ligt en Mazraoui naar Manchester United

De Ligt had in München nog een contract tot de zomer van 2027, dus Manchester United heeft een flinke transfersom moeten ophoesten om hem naar Engeland te kunnen halen. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde Fabrizio Romano betaalt Manchester United in totaal vijftig miljoen euro aan Bayern München voor de komst van De Ligt, die in Duitsland één keer kampioen werd en eenmaal de Supercup won.

