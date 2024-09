NEC wint eenvoudig bij Fortuna Sittard en bezorgt Limburgers eerste nederlaag van Eredivisieseizoen

NEC Nijmegen heeft de zaterdagavondwedstrijd gewonnen van Fortuna Sittard in Limburg. Tien minuten voor de rust zette NEC aan waardoor het tweemaal tot scoren kwam, ook in de tweede helft scoorde NEC nog. Koki Ogawa, Roberto Gonzalez en Sami Ouaissa verzorgden de doelpunten namens de Gelderse ploeg. De Limburgers kwamen niet tot scoren en dus eindigde de wedstrijd in 0-3.

Fortuna Sittard speelde slechts twee Eredivisieduels dit seizoen omdat de wedstrijd tegen Ajax, in de Johan Cruijff ArenA, verplaatst is vanwege Europese verplichtingen van de ploeg uit de hoofdstad. NEC verloor de eerste twee wedstrijden van het nieuwe seizoen, maar won vorige week zaterdag door een late goal met 1-0 van PEC Zwolle in De Goffert. Op voorhand kon Fortuna dus aangewezen worden als de favoriet voor de overwinning op zaterdagavond.

Zowel de Fortunezen als de Nijmegenaren besloten het in de eerste tien minuten behoorlijk rustig aan te doen. NEC liet wel merken dat het samenspel van afgelopen seizoen de keizerstad nog altijd niet heeft verlaten, want er werd flink heen en weer getikt. Een schot van Thomas Ouwejan in de 21ste minuut was eigenlijk de eerste echt grote kans in de wedstrijd. Maar tien minuten voor rust was daar het verlossende doelpunt: Koki Ogawa schoot de bal heel knap binnen en zorgde voor de 0-1.

Vijf minuten na de 0-1 was daar ook heel snel de 0-2 voor de uitploeg. Roberto Gonzalez was de gevierde man tijdens de tweede treffer van de wedstrijd. Rogier Meijer kon tevreden terugkijken op de eerste helft van zijn ploeg. Trainer Danny Buijs had werk te verrichten in de kleedkamer, want voor het grootste gedeelte van de eerste helft kwam Fortuna er niet aan te pas. Het duurde even voordat de tweede helft werd gestart vanwege een gat in het net van het doel.

Na wat vertraging werd de tweede helft eindelijk gestart, en was het Fortuna Sittard dat op zoek ging naar de aansluitingstreffer in de wedstrijd. De mannen van Buijs kwamen wel scherper uit de kleedkamer dan de eerste helft, maar tot enorme kansen kwam het ook niet. Kristoffer Peterson kreeg namens de Limburgers nog een grote kans, maar zijn afronding was te wild om het een doelpunt te laten worden. In de 88ste minuut besliste NEC het duel met een doelpunt van Ouaissa.