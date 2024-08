Noodklok geluid bij Ajax: ‘Ik vrees met grote vreze. Dit is héél erg treurig’

Valentijn Driessen denkt dat Ajax ook dit seizoen niet beschikt over het zogenoemde ‘Ajax-DNA’, zo laat hij weten in een video-item van De Telegraaf. De journalist vraagt zich af of de technische staf van de Amsterdammers in de gaten heeft wat er wordt gevraagd bij Ajax.

De ploeg van Francesco Farioli moest zondagavond zijn meerdere erkennen in NAC Breda, de club die vorig seizoen op plek acht eindigde in de Keuken Kampioen Divisie. Het positieve gevoel van de afgelopen weken is daardoor compleet verdwenen uit de Johan Cruijff ArenA. “Wat ik heel erg treurig vind, is dat er heel weinig mensen met het Ajax-DNA bij het eerste team zitten”, begint Driessen.

“Weet deze groep trainers - want Farioli heeft nogal wat trainers meegenomen – wel hoe het Ajax-voetbal gespeeld moet worden? Weten ze wel wat het Ajax-voetbal allemaal moet inhouden? Daar twijfel ik zeer aan. Ik vrees met grote vreze weer”, gaat de columnist verder.

