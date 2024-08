Nieuwe Eredivisie-parel ontdekt: ‘Verdomme zeg! Wat een heerlijke speler’

taak om een elftal van de week samen te stellen namens De Telegraaf, en ruimde een plekje op het middenveld in voor de smaakmaker van Fortuna Sittard.

Fortuna won afgelopen vrijdag met 3-0 van Almere City en blijft daardoor foutloos in de Eredivisie. De ploeg van Danny Buijs overtuigde tegen de Flevolanders en dat had mede te maken met het goede spel van Halilovic. De Kroaat was, net als vorige week tegen Go Ahead Eagles, goed voor de openingstreffer.

“Verdomme zeg! Wat een heerlijke speler. Dat ventje speelt, zoals ze dat noemen, heel laag bij de grond”, begint Kist. “Dat is zo moeilijk te verdedigen. Zeker als je van die geweldige kleine bewegingen hebt zoals hij en snel kan kappen en draaien. Hij is heel beweeglijk en steeds levensgevaarlijk”, stelt de 72-jarige oud-voetballer.

PSV en Feyenoord leveren beide twee spelers af aan het elftal van de week, volgens Kist. Kleine Kees kist op het middenveld voor Joey Veerman en Guus Til, en in de aanval voor Calvin Stengs en Santiago Giménez.

Het hele elftal van de week:

Unnerstall; Benita, Van den Bergh, Maikuma; Mijnans, Halilovic, Veerman, Til; Stengs, Giménez, Sabaoui.